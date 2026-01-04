أموريم يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليدز في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة ليدز يونايتد، المقرر إقامتها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب إيلاند رود.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيني ليمينز

خط الدفاع: لوك شاو – إيدين هيفن – ليساندرو مارتينيز – ليني يورو – ديوجو دالوت

خط الوسط: مانويل أوجارتي – كاسيميرو – باتريك دورجو – ماتيوس كونيا

خط الهجوم: بنيامين سيسكو

ويخوض مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، في حين يتواجد ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.