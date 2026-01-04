قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حدث عالمي| النسخة الأصلية لكأس العالم تصل القاهرة.. واحتفالية كبرى بالمتحف المصري الكبير غدا

كأس العالم
كأس العالم

فى حدث استثنائي .. وصلت اليوم للقاهرة النسخة الأصلية من كأس العالم ضمن جولتها العالمية التي تشمل نحو 30 دولة و 75 محطة حول العالم قبل انطلاق منافسات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقد بدأت جولة الكأس من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو الذي قام بتقديم الكأس في افتتاح الجولة في مشهد لافت أعطى انطلاقة مميزة للرحلة العالمية للكأس.

وفي القاهرة من المقرر ينظم اليوم الأحد مؤتمر صحفي رسمي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاحتفاء بوصول النسخة الأصلية لكأس العالم إلى مصر.

وتتواصل الفعاليات غدًا داخل المتحف المصري الكبير في إطار محطة مصر ضمن الجولة العالمية لتتيح للجماهير فرصة مشاهدة الكأس والتقاط الصور التذكارية معها في حدث يعتبر تاريخيًا على مستوى المنطقة.

جولة عالمية تاريخية للكأس

تأتي هذه الجولة احتفالًا بمرور 20 عامًا على إطلاق رحلة الكأس العالمية بالإضافة إلى الترويج للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى. 

ووفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ستقام المباراة الافتتاحية في مدينة مكسيكو سيتي فيما ستستضيف مدينة نيويورك المباراة النهائية وسط توقعات بحضور جماهيري غير مسبوق.

منتخب مصر ومواجهات الدور الأول

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا إيران ونيوزيلندا. 

وسيخوض منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات على النحو التالي:

الإثنين 15 يونيو 2026: مصر × بلجيكا – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب لومن فيلد سياتل

الإثنين 22 يونيو 2026: مصر × نيوزيلندا – الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب بي سي بليس فانكوفر

السبت 27 يونيو 2026: مصر × إيران – الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب لومن فيلد سياتل

وتضم البطولة 12 مجموعة حيث يتأهل أربعة منتخبات من الملحق الأوروبي وستتنافس ستة منتخبات أخرى على بطاقتي الملحق العالمي الأخيرتين لإكمال عقد المنتخبات المشاركة في المونديال.

أهمية الحدث 

زيارة الكأس لمصر تمثل فرصة نادرة لعشاق كرة القدم إذ تمكنهم من الاقتراب من الكأس الأصلية والتفاعل مع الحدث العالمي قبل أشهر قليلة من انطلاق أكبر نسخة في تاريخ البطولة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتنشيط الرياضة الجماهيرية وإشراك الجماهير في اللحظات التاريخية المرتبطة بكرة القدم.

بهذا الحدث تصبح مصر محطة مهمة ضمن الجولة العالمية وتجسد لحظة فخر رياضية للجماهير المصرية مع إبراز دورها في استضافة الأحداث الكبرى وتعزيز التواصل بين الفيفا وعشاق كرة القدم حول العالم.

كأس العالم مونديال 2026 الولايات المتحدة الأمريكية كندا المكسيك السعودية ديل بييرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

حقيقة الزيادة.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق واشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن لعام 2026

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد