حدث عالمي| النسخة الأصلية لكأس العالم تصل القاهرة.. واحتفالية كبرى بالمتحف المصري الكبير غدا

فى حدث استثنائي .. وصلت اليوم للقاهرة النسخة الأصلية من كأس العالم ضمن جولتها العالمية التي تشمل نحو 30 دولة و 75 محطة حول العالم قبل انطلاق منافسات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقد بدأت جولة الكأس من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو الذي قام بتقديم الكأس في افتتاح الجولة في مشهد لافت أعطى انطلاقة مميزة للرحلة العالمية للكأس.

وفي القاهرة من المقرر ينظم اليوم الأحد مؤتمر صحفي رسمي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاحتفاء بوصول النسخة الأصلية لكأس العالم إلى مصر.

وتتواصل الفعاليات غدًا داخل المتحف المصري الكبير في إطار محطة مصر ضمن الجولة العالمية لتتيح للجماهير فرصة مشاهدة الكأس والتقاط الصور التذكارية معها في حدث يعتبر تاريخيًا على مستوى المنطقة.

جولة عالمية تاريخية للكأس

تأتي هذه الجولة احتفالًا بمرور 20 عامًا على إطلاق رحلة الكأس العالمية بالإضافة إلى الترويج للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

ووفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ستقام المباراة الافتتاحية في مدينة مكسيكو سيتي فيما ستستضيف مدينة نيويورك المباراة النهائية وسط توقعات بحضور جماهيري غير مسبوق.

منتخب مصر ومواجهات الدور الأول

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا إيران ونيوزيلندا.

وسيخوض منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات على النحو التالي:

الإثنين 15 يونيو 2026: مصر × بلجيكا – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب لومن فيلد سياتل

الإثنين 22 يونيو 2026: مصر × نيوزيلندا – الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب بي سي بليس فانكوفر

السبت 27 يونيو 2026: مصر × إيران – الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب لومن فيلد سياتل

وتضم البطولة 12 مجموعة حيث يتأهل أربعة منتخبات من الملحق الأوروبي وستتنافس ستة منتخبات أخرى على بطاقتي الملحق العالمي الأخيرتين لإكمال عقد المنتخبات المشاركة في المونديال.

أهمية الحدث

زيارة الكأس لمصر تمثل فرصة نادرة لعشاق كرة القدم إذ تمكنهم من الاقتراب من الكأس الأصلية والتفاعل مع الحدث العالمي قبل أشهر قليلة من انطلاق أكبر نسخة في تاريخ البطولة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتنشيط الرياضة الجماهيرية وإشراك الجماهير في اللحظات التاريخية المرتبطة بكرة القدم.

بهذا الحدث تصبح مصر محطة مهمة ضمن الجولة العالمية وتجسد لحظة فخر رياضية للجماهير المصرية مع إبراز دورها في استضافة الأحداث الكبرى وتعزيز التواصل بين الفيفا وعشاق كرة القدم حول العالم.