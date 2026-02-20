إنتر ميلان يكشف عن تفاصيل إصابة لاوتارو مارتينيز

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الجمعة، حجم إصابة مارتينيز، لاعب الفريق الذي تعرض لإصابة خلال مباراة بودو جليمت، ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.

وأشار النادي عبر موقعه الرسمي إلىأن اللاعب خضع لبعض الفحوصات، اليوم الجمعة، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق في الفترة المقبلة.

وأعلن النادي أن فحوصات اللاعب أثبتت إصابته في أسفل عضلة السمانة بالساق اليسرى، حيث من المرجح أن يخضع اللاعب لبعض الفحوصات والتقييمات الأخرى في الفترة المقبلة لمعرفة إمكانية عودته للفريق.

وأضاف النادي: "وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب في عضلة النعل في ربلة ساقه اليسرى، وسيتم إعادة تقييم حالة المهاجم الأرجنتيني الأسبوع المقبل".

ومن المقرر أن يخوض إنتر ميلان مباراته المقبلة أمام ليتشي، في إطار مواجهات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإيطالي، غدًا السبت، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.