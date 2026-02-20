قرارات مهمة في الدوريات الأوروبية لمراعاة اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان

في مشهد يعكس روح العصر، أثبتت كرة القدم أن الاختلافات الدينية والثقافية لا تمنع التعاطف والتفاهم بين الناس فمعظم أندية أوروبا حريصة على مراعاة الصائمين ومنحهم فرصة لكسر صيامهم خلال المباريات، رسالة واضحة بأن الاحترام المتبادل والإنسانية لا تعرف حدودًا.

مراعاة خاصة في الدوري الإنجليزي

اتخذت رابطة الدوري الإنجليزي بروتوكولًا يتيح إيقاف المباريات مؤقتًا أثناء وقت الأذان لمنح اللاعبين المسلمين فرصة لكسر صيامهم بسرعة دون التأثير على سير اللقاء أو العدالة التنافسية.

ويستفيد من هذا القرار حوالي 55 لاعبًا مسلما حيث يتم التوقف في أول فرصة مناسبة أثناء اللعب وبالتنسيق مع حكم المباراة.

دعم فني للصائمين في الدوري الإسباني

على الرغم من عدم صدور قرار مركزي من رابطة الدوري الإسباني بادرت بعض الأندية بوضع برامج خاصة للاعبين المسلمين خلال رمضان.

فمثلاً، قام نادي برشلونة بإعداد برنامج غذائي خاص للاعبه لامين يامال ليتمكن من التدريب بطريقة صحيحة خلال فترة الصيام دون إجهاد بدني زائد.

تعديل مواعيد التدريب والمباريات

تحرص الأندية الأوروبية بشكل عام على تعديل جداول التدريب والمباريات خلال شهر رمضان، خاصة إذا كانت الفترات تقع أثناء الصيام لتقليل الضغط البدني على اللاعبين الصائمين وضمان استمرارية الأداء الرياضي دون التأثير على صحتهم.

قرارات في الدوريات العربية

على الصعيد المحلي والدوريات العربية تم اعتماد مواعيد متأخرة للمباريات خلال رمضان حتى يتمكن اللاعبون من الإفطار قبل اللقاء، ما يضمن مستوى بدنيًا أفضل ويخفف تأثير الصيام على الأداء داخل الملعب.

وقد جاء هذا القرار مشابها للدوريات الأوروبية من حيث منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد وجبة الإفطار والحفاظ على جودة المباريات.