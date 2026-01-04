قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
رياضة

ضمن جولتها العالمية.. وصول النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم إلى مصر اليوم

عبدالله هشام

يعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا، بعد وصول النسخة الاصلية من كأس العالم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بينما تقام احتفالية كبرى غدًا بالمتحف المصري الكبير لاستقبال كأس العالم بعد وصولها إلى مصر، في إطار رحلة الكأس قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي تقام صيف العام الجاري في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال المناقشات، أهمية الاستعداد الكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنظيم فعالية تليق بمكانة الدولة المصرية، وتعكس ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية، وتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة مصر لإحدى المحطات المبكرة من جولة كأس العالم تمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتفاعل الجماهيري مع الأحداث العالمية الكبرى.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء انطلاق جولة كأس العالم FIFA 2026™، برعاية شركة كوكاكولا، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر 30 دولة و75 محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم FIFA الأصلي.

وتُعد هذه الجولة جزءًا من الاحتفال بمرور 20 عامًا على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، حيث تمثل منصة دولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026، المقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً، حيث تُقام المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي، بينما تستضيف مدينة نيويورك نيوجيرسي المباراة النهائية

