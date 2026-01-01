لاعبو النصر القاهري يستغيثون بوزير الرياضة بعد 8 أشهر تأخير مستحقات

شهد نادي النصر القاهري، المنافس في دوري القسم الثاني (ب)، حالة من التوتر اليوم الخميس 1 يناير 2026، بعد رفض لاعبي الفريق ورفضهم خوض تدريبات الفريق احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة 8 أشهر.

ووجه اللاعبون استغاثة عاجلة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للتدخل وحل الأزمة، مؤكدين أن استمرار التأخير يعيق جاهزيتهم الفنية ويؤثر على الأداء داخل الملعب.

ويحتل النصر القاهري حاليًا المركز الثاني في المجموعة الثانية بالقاهرة برصيد 26 نقطة، خلف المتصدر ليفيلز الذي جمع 29 نقطة، ويأمل الفريق أن تحل الأزمة المالية سريعًا لاستئناف التدريبات والمنافسة على الصدارة.