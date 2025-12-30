وزارة الرياضة: ما يحدث في الزمالك أمر محزن.. وحل أزمة الأرض خلال أيام

أبدى محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، حزنه لما يحدث داخل الزمالك خلال الفترة الحالية.

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: ما يحدث داخل نادي الزمالك امر محزن وكلنا نشعر بالحزن بسبب ما يحدث داخل الزمالك.

وأضاف: وزير الرياضة حريص كل الحرص على إنهاء أزمة ارض نادي الزمالك واستقرار نادي الزمالك وهناك مرونة كبيرة من وزارة الإسكان لحل أزمة ارض نادي الزمالك البديلة .

وتابع: نتحدث في حلول بديلة لارض اكتوبر لنادي الزمالك، والزمالك متوقف على حل الأرض وهذا ليس صحيحا .

وواصل: خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم حل أزمة ارض نادي الزمالك البديلة بشكل رسمي وهناك تعاون من كافة المؤسسات.