إصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم جنوب شرق بيت لحم
مصر في الصدارة.. تعرف على المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
هل يجوز حساب وقت إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. الأزهر يجيب
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ترحيل رمضان صبحي إلى السجن بعد الحكم عليه بالحبس سنة في قضية التزوير
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بريطانيا توافق على التعاون مع تركيا وغرب ليبيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
الشاذلي: وزارة الرياضة تدرس سفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر من دور الـ 16
ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي
دعاء نهاية العام واستقبال السنة الجديدة 2026.. أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات
قناة أمريكية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير
وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028
رياضة

ديشامب: منتخب مصر مرشح للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا

ديديه ديشامب
ديديه ديشامب
إسلام مقلد

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن رؤيته للمنتخبات المرشحة للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، كما تطرق إلى مستقبله التدريبي بعد نهاية مشواره مع الديوك، وذلك في تصريحات لشبكة الشرق السعودية.

وقال ديشامب إن فكرة العمل في السعودية بعد انتهاء تجربته مع المنتخب الفرنسي تظل مطروحة، مشيرًا إلى أنه لم يحسم قراره بشأن خطوته المقبلة، مؤكدًا أن تركيزه الكامل في الوقت الحالي ينصب على بطولة كأس العالم المقبلة، ومضيفًا بصراحة أنه سيترك تدريب منتخب فرنسا عقب نهاية هذه المرحلة.

كأس أمم إفريقيا

وأوضح المدير الفني لفرنسا أنه يتابع بطولة كأس أمم إفريقيا باهتمام، حتى وإن تزامنت مع عطلة نهاية العام، مشددًا على أنه يحرص على مشاهدة مباريات منتخب السنغال، خاصة في ظل كونه أحد منافسي فرنسا في بطولة كأس العالم.

منتخب مصر المرشح

وعن توقعاته للمنتخبات المرشحة لحصد لقب كأس أمم إفريقيا، أكد ديشامب أن الأسماء الكبرى تظل هي نفسها في كل نسخة، موضحًا أن السيناريو لا يختلف كثيرًا عما يحدث في كأس العالم، حيث تبقى المنتخبات القوية في الصدارة، مع إمكانية حدوث بعض المفاجآت، لكنه شدد على أن أفضل المنتخبات الإفريقية دائمًا ما تكون حاضرة في المشهد النهائي.

ويأتي ذلك في وقت حسم فيه منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 من البطولة، حيث ينتظر مواجهة أحد منتخبات بنين أو الكونغو الديمقراطية أو السنغال في الدور المقبل، في إطار المنافسة القوية على اللقب القاري.

مجموعة فرنسا في كأس العالم

وعلى صعيد منافسات كأس العالم، يتواجد منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، ومسار 2 من الملحق العالمي الذي يضم العراق وبوليفيا وسورينام، إضافة إلى منتخب النرويج.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة قوية بين فرنسا والسنغال يوم 16 يونيو 2026 في تمام العاشرة مساءً، بينما يلتقي منتخب النرويج مع مسار 2 من الملحق العالمي فجر 17 يونيو.

وفي الجولة الثانية، يواجه منتخب فرنسا مسار 2 يوم 23 يونيو عند الثانية عشرة مساءً، فيما يلتقي منتخب النرويج مع السنغال فجر اليوم ذاته.

وتُختتم منافسات المجموعة في الجولة الثالثة بمواجهة فرنسا أمام النرويج يوم 26 يونيو في العاشرة مساءً، بالتزامن مع لقاء السنغال ضد مسار 2 من الملحق العالمي في التوقيت نفسه، في جولة حاسمة لتحديد بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

جانب من الاجتماع

جامعة المنصورة تستقبل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار

جانب من اللقاء

محافظ أسوان يشيد بجهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

محافظ الغربية

محافظ الغربية يقف بنفسه على شبابيك صيدليات التأمين الصحي بطنطا ويستمع لمطالب المرضى وكبار السن

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

