ديشامب: منتخب مصر مرشح للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن رؤيته للمنتخبات المرشحة للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، كما تطرق إلى مستقبله التدريبي بعد نهاية مشواره مع الديوك، وذلك في تصريحات لشبكة الشرق السعودية.

وقال ديشامب إن فكرة العمل في السعودية بعد انتهاء تجربته مع المنتخب الفرنسي تظل مطروحة، مشيرًا إلى أنه لم يحسم قراره بشأن خطوته المقبلة، مؤكدًا أن تركيزه الكامل في الوقت الحالي ينصب على بطولة كأس العالم المقبلة، ومضيفًا بصراحة أنه سيترك تدريب منتخب فرنسا عقب نهاية هذه المرحلة.

كأس أمم إفريقيا

وأوضح المدير الفني لفرنسا أنه يتابع بطولة كأس أمم إفريقيا باهتمام، حتى وإن تزامنت مع عطلة نهاية العام، مشددًا على أنه يحرص على مشاهدة مباريات منتخب السنغال، خاصة في ظل كونه أحد منافسي فرنسا في بطولة كأس العالم.

منتخب مصر المرشح

وعن توقعاته للمنتخبات المرشحة لحصد لقب كأس أمم إفريقيا، أكد ديشامب أن الأسماء الكبرى تظل هي نفسها في كل نسخة، موضحًا أن السيناريو لا يختلف كثيرًا عما يحدث في كأس العالم، حيث تبقى المنتخبات القوية في الصدارة، مع إمكانية حدوث بعض المفاجآت، لكنه شدد على أن أفضل المنتخبات الإفريقية دائمًا ما تكون حاضرة في المشهد النهائي.

ويأتي ذلك في وقت حسم فيه منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 من البطولة، حيث ينتظر مواجهة أحد منتخبات بنين أو الكونغو الديمقراطية أو السنغال في الدور المقبل، في إطار المنافسة القوية على اللقب القاري.

مجموعة فرنسا في كأس العالم

وعلى صعيد منافسات كأس العالم، يتواجد منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، ومسار 2 من الملحق العالمي الذي يضم العراق وبوليفيا وسورينام، إضافة إلى منتخب النرويج.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة قوية بين فرنسا والسنغال يوم 16 يونيو 2026 في تمام العاشرة مساءً، بينما يلتقي منتخب النرويج مع مسار 2 من الملحق العالمي فجر 17 يونيو.

وفي الجولة الثانية، يواجه منتخب فرنسا مسار 2 يوم 23 يونيو عند الثانية عشرة مساءً، فيما يلتقي منتخب النرويج مع السنغال فجر اليوم ذاته.

وتُختتم منافسات المجموعة في الجولة الثالثة بمواجهة فرنسا أمام النرويج يوم 26 يونيو في العاشرة مساءً، بالتزامن مع لقاء السنغال ضد مسار 2 من الملحق العالمي في التوقيت نفسه، في جولة حاسمة لتحديد بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.