محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر جمهورة صورا جديدة من الجيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهر محمد صلاح وهو يستعرض لياقته البدنية ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

يواصل النجم المصري محمد صلاح قيادة منتخب مصر بكفاءة عالية في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالمغرب 2025

وظهرت ملامح الفرحة على وجه الفرعون المصري محمد صلاح بالتأهل لدور الـ 16 و صدارة مجموعته.

وتعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب أنجولا سلبيا فى المباراة التي أقيمت بينهما فى ختام جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويتأهل منتخب مصر الوطني إلي دور الـ 16 ويرافقه منتخب جنوب إفريقيا الذي يمتلك 4 نقاط من فوز وتعادل.