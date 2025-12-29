ليفربول إيكو تسلط الضوء على غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وأنجولا

سلطت شبكة «ليفربول إيكو» الإنجليزية الضوء على تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء منتخب مصر، خلال المباراة الجارية أمام منتخب أنجولا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، مباراته الثالثة في دور المجموعات من البطولة القارية أمام أنجولا، بعدما حسم «الفراعنة» تأهلهم رسميًا إلى دور الـ16 متصدرين للمجموعة الثانية، وهو ما دفع الجهاز الفني لإجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي.

وقرر حسام حسن إراحة عدد من العناصر الأساسية في مواجهة أنجولا، أبرزهم محمد صلاح، الذي تواجد على دكة البدلاء، في خطوة لاقت اهتمامًا من وسائل الإعلام الإنجليزية.

وأشارت شبكة «ليفربول إيكو» إلى أن قرار إراحة محمد صلاح وبقية اللاعبين الأساسيين يبدو منطقيًا في ظل ضمان التأهل، إلا أن الغياب عن التشكيل الأساسي يُعد السادس للنجم المصري، البالغ من العمر 33 عامًا، خلال آخر 8 مباريات خاضها مع ناديه ليفربول أو منتخب بلاده.

كان المدير الفني لليفربول آرني سلوت قد استبعد محمد صلاح من التشكيل الأساسي في مباريات وست هام، سندرلاند وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، قبل خروجه من قائمة مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، ثم عاد للظهور على مقاعد البدلاء أمام برايتون.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يواصل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية، حيث يلتقي يوم 5 يناير المقبل مع أحد أصحاب المركز الثالث عن المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، في دور الـ16 من البطولة.