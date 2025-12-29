"مش بتاعتك".. فاروق جعفر ينتقد تصريحات أحمد عبد الرؤوف الأخيرة

تحدث فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، على الأزمات التي يعاني منها نادي الزمالك مؤخرًا

وقال فاروق جعفر في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "الزمالك اصبح به عدم استقرار بسبب كثرة الأزمات واللاعبين الذين فسخوا عقودهم

وأضاف: الإدارة هي من تمتلك ذمام الأمور وأحمد عبد الرؤوف ليس له شأن في موضوع ارض النادي او اي أمور ادارية، وليس الجهاز الفني

وتابع: ضد تصريحات احمد عبد الرؤوف الأخيرة فهو مختص بالأمور الفنية وليس الإدارية وكان يجب عدم الحديث عن ذلك

وواصل: الزمالك لن يموت لأنه نادي كبير اوي وسيستمر في حصوله على الألقاب سواء بوجود او أزمات او عدمه