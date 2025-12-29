قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس الأمم الأفريقية.. ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز منتخبي مصر وجنوب أفريقيا
تعرف على المتأهلين من مجموعة مصر إلى دور الـ 16 بأمم أفريقيا
تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محرز هداف أمم أفريقيا ومحمد صلاح يلاحقه

رياض محرز
رياض محرز
عبدالحكيم أبو علم

يتصدر رياض محرز  جناح المنتخب الجزائري قائمة هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، حتى الآن برصيد ثلاثة أهداف، متفوقا على كوكبة من النجوم سجل كل منهم هدفين.

ونجح محرز في الصعود بالمنتخب الجزائري إلى دور الستة عشر من البطولة القارية بعد تسجيله هدفين خلال الفوز 3 /صفر في المباراة الافتتاحية أمام السودان، قبل أن يسجل هدف الفوز من ضربة جزاء في شباك غينيا الاستوائية أمس الأحد.

ويحل في المركز الثاني برصيد هدفين كل من محمد صلاح والنيجيري أديمولا لوكمان والإيفواري أماد ديالو والمغربي إبراهيم دياز والتونسي إلياس عاشوري والمالي لاسين سينايوكو والسنغالي نيكولاس جاكسون.

وفي قائمة التمريرات الحاسمة، يقتسم الصدارة كل من النيجيريين أديمولا لوكمان وأليكس أيوبي، والتونسي حنبعل المجبري بواقع تمريرتين حاسمتين لكل منهم.

كما تضم القائمة أسماء أخرى ساهمت بصناعة هدف واحد مثل الأنجولي ألفريدو ريبيرو فريدي والتونسي علي العابدي.

وحتى الآن انتهت أول جولتين فقط من دور المجموعات وانطلقت اليوم الاثنين الجولة الثالثة، وقد ضمنت ثلاثة منتخبات بالفعل التأهل لدور الستة عشر وهي مصر والجزائر ونيجيريا.

