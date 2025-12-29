محرز هداف أمم أفريقيا ومحمد صلاح يلاحقه

يتصدر رياض محرز جناح المنتخب الجزائري قائمة هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، حتى الآن برصيد ثلاثة أهداف، متفوقا على كوكبة من النجوم سجل كل منهم هدفين.

ونجح محرز في الصعود بالمنتخب الجزائري إلى دور الستة عشر من البطولة القارية بعد تسجيله هدفين خلال الفوز 3 /صفر في المباراة الافتتاحية أمام السودان، قبل أن يسجل هدف الفوز من ضربة جزاء في شباك غينيا الاستوائية أمس الأحد.

ويحل في المركز الثاني برصيد هدفين كل من محمد صلاح والنيجيري أديمولا لوكمان والإيفواري أماد ديالو والمغربي إبراهيم دياز والتونسي إلياس عاشوري والمالي لاسين سينايوكو والسنغالي نيكولاس جاكسون.

وفي قائمة التمريرات الحاسمة، يقتسم الصدارة كل من النيجيريين أديمولا لوكمان وأليكس أيوبي، والتونسي حنبعل المجبري بواقع تمريرتين حاسمتين لكل منهم.

كما تضم القائمة أسماء أخرى ساهمت بصناعة هدف واحد مثل الأنجولي ألفريدو ريبيرو فريدي والتونسي علي العابدي.

وحتى الآن انتهت أول جولتين فقط من دور المجموعات وانطلقت اليوم الاثنين الجولة الثالثة، وقد ضمنت ثلاثة منتخبات بالفعل التأهل لدور الستة عشر وهي مصر والجزائر ونيجيريا.