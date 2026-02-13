ترامب يهدد العراق: أي عودة للمالكي تعني توقف المساعدات الأمريكية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، تحذيراته بشأن العراق في حال عودة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى منصبه.

وصرح ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بأنه في حال انتخابه، ستتوقف الولايات المتحدة عن تقديم المساعدة للعراق، مُشيرًا إلى أن ولاية المالكي السابقة قادت العراق إلى "الفقر والفوضى العارمة".

وفي ردّه على سؤال وُجّه إليه يوم الجمعة، قال ترامب: "نحن ندرس خيارات رئيس الوزراء".

وأضاف للصحفيين: "سنرى ما سيحدث. لدينا بعض الأفكار في هذا الشأن، ولكن في النهاية، الجميع بحاجة إلى الولايات المتحدة".