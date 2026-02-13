أروى جودة ترقص مع زوجها في أجواء رومانسية.. شاهد

نشرت الفنانة أروى جودة مقطع فيديو جديد مع زوجها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي على انستجرام.

وظهرت أروى في الفيديو وهي ترقص مع زوجها وسط أجواء رومانسية وعلقت : "عاوزة أرقص معك للأبد".



حفل زفاف اروي جودة

كانت احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة