أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

تحدثت الفنانة اروى جودة عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير وردود الفعل على حفل زفافها.

وقالت اروى جودة خلال لقائها مع موقع صدى البلد: انها سعيدة للغاية بالمشاركة فى مهرجان القاهرة للفيلم القصير كعضو لجنة تحكيم للأفلام المصرية.

وعن حفل زفافها وردود فعل الجمهور ، قالت اروى جودة انها لم تكن تتوقع هذا الكم من ردود الفعل الإيجابية بالرغم انها كانت تشعر بالخوف من انتقاد إطلالتها التى تبدو كلاسيكية الى حد ما.

واضافت اروى جودة، معلقة: “احنا بعد فرحنا اللى فى مصر احتفلنا تانى وعملنا الفرح فى ايطاليا ومنتظرين الصور الفيديوهات عشان ننزلها” .

حفل زفاف اروي جودة

كانت احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.