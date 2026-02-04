رئيس المركزي للمحاسبات: الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه بقوة على الرقابة الحديثة ويعيد تشكيل أدوات المحاسبة



قال المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن استخدام الذكاء الاصطناعي صار واقعا يفرض نفسه بقوة على الممارسات الرقابية الحديثة، وهو ما أكدته الخبرات الدولية والأدلة الإرشادية الصادرة عن مجموعات العمل التابعة للإنتوساي، التي تبرز الأهمية المتزايدة لهذه التقنيات في تطوير العمل الرقابي.

جاء ذلك خلال تدشين الجهاز ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحاسبين"، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الجهاز على أن هذه الورشة تمثل امتدادا طبيعيا لجهود مشتركة تستهدف تعزيز المعرفة التطبيقية بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطويعها لخدمة جودة وكفاءة العمل الرقابي، بما ينعكس على تطوير أدوات المراجعة ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الانخراط في هذا المجال صار ضرورة ملحة، لا سيما في ضوء الدور الدولي المتنامي الذي يضطلع به الجهاز، وتوليه رئاسة منظمة الرقابة الدولية الإنتوساي، إلى جانب رئاسته لعدد من مجموعات العمل داخل المنظمة، وهو ما يستلزم تعزيز قدرات المراجعين وتأهيلهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، ونقل هذا التطور من الإطار النظري إلى حيز التنفيذ والاستخدام الفعلي في منظومة العمل الرقابي.

وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد شريكا وطنيا رئيسيا في هذا المسار، لما لها من دور محوري في دعم التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات، بما يسهم في التنبؤ بالمخاطر، ورفع كفاءة المراجع، ودعم قدرته على كشف الانحرافات وتحسين جودة المخرجات الرقابية.

كما شدد على أن مصر تمضي بخطوات متسارعة في هذا الاتجاه من خلال مبادرات وطنية رائدة، في مقدمتها مبادرة "ماعت» التي أطلقها الجهاز أكتوبر الماضي، بما يعكس وعي الدولة بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقديرها لجهود الجهاز المركزي للمحاسبات في تفعيل بروتوكول التعاون المشترك وتحويله إلى برامج تدريبية عملية، مؤكدة أن هذا التعاون يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تستهدف رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة، من خلال الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وثمنت نائب وزير الاتصالات الدور الذي يقوم به رئيس الجهاز كقيادة واعية تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، مؤكدة أن الوزارة تعتز بالدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في حماية المال العام، وتحرص دائمًا على الأخذ بملاحظاته وتوصياته بعين الاعتبار، باعتباره شريكا أساسيا في دعم مسار التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالدولة.

وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات، في بيان، أن هذه الورشة تأتي ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون المشترك بين المركزى للمحاسبات ووزارة الاتصالات، واستكمالا لمسار مؤسسي متواصل أسفر منذ انطلاقه عن تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، ويستهدف تعزيز القدرات المهنية للعاملين بالجهاز، وتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل الرقابي

وتجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل تفاعلية مكثفة لمدة يوم واحد، وتستهدف المحاسبين والمراجعين، وتهدف إلى إكساب المشاركين فهما متكاملا لمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته العملية في مجالي المحاسبة والمالية، مع التركيز على تنمية المهارات التطبيقية، لا سيما في هندسة الأوامر (Prompt Engineering)، واستعراض دراسات حالة متخصصة، إلى جانب مناقشة التحديات والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات