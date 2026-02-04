قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس المركزي للمحاسبات: الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه بقوة على الرقابة الحديثة ويعيد تشكيل أدوات المحاسبة

المركزي للمحاسبات
المركزي للمحاسبات
أ ش أ


 قال المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن استخدام الذكاء الاصطناعي صار واقعا يفرض نفسه بقوة على الممارسات الرقابية الحديثة، وهو ما أكدته الخبرات الدولية والأدلة الإرشادية الصادرة عن مجموعات العمل التابعة للإنتوساي، التي تبرز الأهمية المتزايدة لهذه التقنيات في تطوير العمل الرقابي.

جاء ذلك خلال تدشين الجهاز ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحاسبين"، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الجهاز على أن هذه الورشة تمثل امتدادا طبيعيا لجهود مشتركة تستهدف تعزيز المعرفة التطبيقية بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطويعها لخدمة جودة وكفاءة العمل الرقابي، بما ينعكس على تطوير أدوات المراجعة ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الانخراط في هذا المجال صار ضرورة ملحة، لا سيما في ضوء الدور الدولي المتنامي الذي يضطلع به الجهاز، وتوليه رئاسة منظمة الرقابة الدولية الإنتوساي، إلى جانب رئاسته لعدد من مجموعات العمل داخل المنظمة، وهو ما يستلزم تعزيز قدرات المراجعين وتأهيلهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، ونقل هذا التطور من الإطار النظري إلى حيز التنفيذ والاستخدام الفعلي في منظومة العمل الرقابي.

وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد شريكا وطنيا رئيسيا في هذا المسار، لما لها من دور محوري في دعم التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات، بما يسهم في التنبؤ بالمخاطر، ورفع كفاءة المراجع، ودعم قدرته على كشف الانحرافات وتحسين جودة المخرجات الرقابية.

كما شدد على أن مصر تمضي بخطوات متسارعة في هذا الاتجاه من خلال مبادرات وطنية رائدة، في مقدمتها مبادرة "ماعت» التي أطلقها الجهاز أكتوبر الماضي، بما يعكس وعي الدولة بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقديرها لجهود الجهاز المركزي للمحاسبات في تفعيل بروتوكول التعاون المشترك وتحويله إلى برامج تدريبية عملية، مؤكدة أن هذا التعاون يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تستهدف رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة، من خلال الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وثمنت نائب وزير الاتصالات الدور الذي يقوم به رئيس الجهاز كقيادة واعية تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، مؤكدة أن الوزارة تعتز بالدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في حماية المال العام، وتحرص دائمًا على الأخذ بملاحظاته وتوصياته بعين الاعتبار، باعتباره شريكا أساسيا في دعم مسار التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالدولة.

وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات، في بيان، أن هذه الورشة تأتي ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون المشترك بين المركزى للمحاسبات ووزارة الاتصالات، واستكمالا لمسار مؤسسي متواصل أسفر منذ انطلاقه عن تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، ويستهدف تعزيز القدرات المهنية للعاملين بالجهاز، وتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل الرقابي

وتجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل تفاعلية مكثفة لمدة يوم واحد، وتستهدف المحاسبين والمراجعين، وتهدف إلى إكساب المشاركين فهما متكاملا لمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته العملية في مجالي المحاسبة والمالية، مع التركيز على تنمية المهارات التطبيقية، لا سيما في هندسة الأوامر (Prompt Engineering)، واستعراض دراسات حالة متخصصة، إلى جانب مناقشة التحديات والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات

الجهاز المركزي للمحاسبات الذكاء الاصطناعي الخبرات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

أقل نسبة نجاح بالشرقية| تربوي يكشف مفاجآت في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

التعليم العالي

تعاون بين الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا واليونسكو

رئيس نادى الزهور

نادى الزهور يشارك الهلال الأحمر فى تعبئة كراتين دعم أهالي غزة

بالصور

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد