مباحثات مصرية تونسية لتعزيز التعاون في مجالات المرأة والطفولة وكبار السن

عقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، لقاءً ثنائيًا مع الوزيرة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومى 1-2 فبراير 2026.

وقد عبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بمشاركة وزيرة تونس في أعمال المؤتمر، مؤكدة أن مثل هذه المؤتمرات تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة، بما ينعكس إيجابًا على قضايا المرأة والأسرة بمجتمعاتنا، كما استعرضت المستشارة أمل عمار جهود المنظمة ودورها الإقليمي فى دعم قضايا المرأة.

من جانبها، أكدت الوزيرة أسماء الجابري دعم الحكومة التونسية الكامل للحكومة المصرية، مشددة على حرص بلادها على توطيد العلاقات الثنائية وبناء شراكات فاعلة تسهم في دعم استقرار وتنمية الأوطان.