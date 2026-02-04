السفير حسين هريدي: العلاقات المصرية التركية تشهد تعاونا كبيرا في جميع المجالات

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية التركية تشهد تعاون كبير في كافة المجالات، خاصة بعد إنعقاد مجلس التعاون الإستراتيجي برعاية قادة الدولتين.

وقال حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن زيارة الرئيس التركي لمصر، تأتي بعد زيارته للسعودية، مؤكدا أنه سيكون هناك مجموعة من الملفات الهامة، سيتم مناقشتها خلال الإجتماع مجلس التعاون الخليجي.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك مجموعة من الأزمات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، أو منطقة القرن الأفريقي والخليج العربي، سيتم مناقشتها، وتأتي القضية الفلسطينية على رأس المناقشات.