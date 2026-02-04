كارثة .. ضياء السيد ينتقد «توروب» بسبب نجم الأهلي

انتقد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، قرار المدرب الدنماركي ييس تورب بالاعتماد على أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الفريق أمام البنك الأهلي.

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: “تبقى كارثة لو توروب شايف إن كوكا هو الباك الشمال الأساسي للنادي الأهلي”

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لمثله من مباراة الفريقين، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 21 نقطة مستقراً في المركز التاسع.