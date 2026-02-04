أحمد أمين أوفا: كنا نرغب في تحقيق الفوز على الأهلي وقدمنا مباراة كبيرة

أعرب أحمد أمين أوفا لاعب نادي البنك الأهلي عن رضاه بالنتيجة التي حققها فريقه بالتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف أوفا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "كنا نواجه فريق كبير ولكننا قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي وكنا نرغب في تحقيق الفوز".

وتابع: "دخلنا المباراة من البداية من أجل تحقيق الفوز، وبطلنا كل ما في وسعنا من أجل الفوز والحمدلله على النتيجة".

وأتم تصريحاته: "احترم وجهة نظر الجهاز الفني في مسألة مشاركتي وأعمل على نفسي بشكل مستمر وانتظر فرصة المشاركة في كل مباراة".