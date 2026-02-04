قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخيار العسكري مطروح .. البيت الأبيض يُعلن موعد المفاوضات بين أمريكا وإيران
وفاة والد الفنانة علا رشدي .. والجنازة ظهر اليوم الأربعاء
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو
نهى النبي عنها.. ما الأيام التي لا يجوز صيامها في النصف الأخير من شعبان؟
الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
مصطفى شلبي يكشف سر احتفاله بـ «القوس والسهم» أمام الأهلي
مموّت نفسه .. شوبير: تريزيجية أفضل صفقة بالأهلي
سارة يوسف تكشف عن دورها في مسلسل «صحاب الأرض» وتجسّد معاناة فدوى الغزاوية
شوبير: الزمالك لو كسب كهرباء الإسماعيلية يتفوّق على الأهلي رغم كل مشاكله
أشرف نصار: طمعنا في الفوز على الأهلي.. والرمادي مستمر معنا ولم يتلق عروضًا للرحيل
أزمة جديدة تواجه حسام حسن قبل معسكر الفراعنة مارس المقبل
شبانة : الأهلي يفتقد لـ علي معلول.. وكان من الأفضل استمرار عمر كمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم الزمالك السابق يتغنّى بأداء تريزيجية .. ماذا قال؟

تريزيجيه
تريزيجيه
سارة عبد الله

أشاد أحمد دويدار لاعب نادي الزمالك السابق، بأداء لاعب النادي الأهلي محمود تريزيجية، عقب مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: "تريزيجيه ما شاء الله لما يكون فايق تحس بيلعب مع اخواته الصغيرين في الدوري".

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.

أحمد دويدار النادي الأهلي تريزيجيه الدوري الممتاز

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

إمام عاشور

إمام عاشور يقترب من الرحيل عن الأهلي .. خالد الغندور يكشف تفاصيل العرض

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب

المتهم بقتل صغار المنوفية

مفاجآت بالجملة .. محامي المتهم بقتل صغار الراهب بالمنوفية يكشف اعترافات خطيرة

دواجن بيضاء

ارتفاع ما قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

جواهرجي : أتوقع عودة سوق الذهب للأسعار الطبيعية بعد أسبوع

الإعلامي نشأت الديهي

نشأت الديهي : خبر مقتل سيف القذافي مؤسف ويؤجج الأوضاع في ليبيا

مجلس النواب

طلبت منحي الكلمة.. النائب أحمد العطيفي: مفيش استقصاد.. و أسجل كل الاحترام والتقدير لرئيس البرلمان

بالصور

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

زيادة في حالات الوفيات .. مُضاعفات صادمة من حقن مونجارو للتخسيس

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

