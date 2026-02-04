نجم الزمالك السابق يتغنّى بأداء تريزيجية .. ماذا قال؟

أشاد أحمد دويدار لاعب نادي الزمالك السابق، بأداء لاعب النادي الأهلي محمود تريزيجية، عقب مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: "تريزيجيه ما شاء الله لما يكون فايق تحس بيلعب مع اخواته الصغيرين في الدوري".

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.