برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
رياضة

الغندور: تريزيجيه كان بيلاعب البنك الأهلي لوحده تقريبا

باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء اللاعب محمود تريزيجيه في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تريزيجيه كان بيلاعب البنك الاهلي لوحده تقريبا و احرز هدف عالمي".

انتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد عيد – أحمد رمضان بيكهام – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: مروان عثمان

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – مصطفى دويدار – إسحاق يعقوبو

خط الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد رضا – صلاح بوشامة – مصطفى شلبي – أحمد مدبولي

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا

وبهذه النتيجة، يواصل الأهلي نزيف النقاط في سباق المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما يخرج البنك الأهلي بنقطة ثمينة من ملعب القاهرة بعد أداء منظم ومتماسك أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب

