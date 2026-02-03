الغندور: تريزيجيه كان بيلاعب البنك الأهلي لوحده تقريبا

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء اللاعب محمود تريزيجيه في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي.

محمود تريزيجية

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تريزيجيه كان بيلاعب البنك الاهلي لوحده تقريبا و احرز هدف عالمي".

انتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد عيد – أحمد رمضان بيكهام – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: مروان عثمان

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – مصطفى دويدار – إسحاق يعقوبو

خط الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد رضا – صلاح بوشامة – مصطفى شلبي – أحمد مدبولي

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا

وبهذه النتيجة، يواصل الأهلي نزيف النقاط في سباق المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما يخرج البنك الأهلي بنقطة ثمينة من ملعب القاهرة بعد أداء منظم ومتماسك أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب