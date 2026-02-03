أمير هشام : لعيب يا تريزيجيه

أشاد الإعلامي أمير هشام بـ أداء اللاعب محمود تريزيجية نجم الأهلي في مباراة البنك الاهلي.

تريزيجية

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لعيب يا تريزيجيه".

وكان قد نجح محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، في إحراز هدف التعادل للمارد الأحمر في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وجاء الهدف عن طريق تريزيجيه بعد صناعة من حسين الشحات، حيث استلم الكرة وسدد علي يسار حارس البنك الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والبنك الأهلي المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم فريق البنك الأهلي بهدف نظيف.



وسجل الهدف الأول للبنك الأهلي اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة 11، بعد تمريرة متقنة من أحمد مدبولي، ليضع الكرة بقدمه على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.