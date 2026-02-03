قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن رجل مباراة فريقي الأهلي والبنك الأهلي.

القلعة الحمراء 

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رجل مباراة الاهلي والبنك الاهلي هو ؟".

انتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد عيد – أحمد رمضان بيكهام – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: مروان عثمان

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – مصطفى دويدار – إسحاق يعقوبو

خط الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد رضا – صلاح بوشامة – مصطفى شلبي – أحمد مدبولي

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا

وبهذه النتيجة، يواصل الأهلي نزيف النقاط في سباق المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما يخرج البنك الأهلي بنقطة ثمينة من ملعب القاهرة بعد أداء منظم ومتماسك أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

