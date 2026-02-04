أزمة جديدة تواجه حسام حسن قبل معسكر الفراعنة مارس المقبل

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يواجه أزمة في موعد معسكر الفراعنة خلال شهر مارس المقبل استعدادًا لوديتي إسبانيا والسعودية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: الأزمة في موعد مباريات الفرق المصرية المشاركة بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والتي ستقام بدور الثمانية خلال شهر مارس المقبل.

وتابع: فترة الأجندة الدولية من 23 وحتى 31 مارس المقبل، ورابطة الأندية رحبت بانطلاق المعسكر بعد يوم 11 من نفس الشهر، لكن حسام حسن يواجه أزمة بسبب تحديد الكاف مواعيد مباريات دور الـ 8 بالمسابقات الأفريقية في هذه الفترة.