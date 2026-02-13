تطبيق تمويل ذكي جديد يعزز خدمات موظفي الشركات في مصر.. تفاصيل

تشهد السوق المصرية انطلاق أول تطبيق متكامل للتمويل والتسوق الذكي موجه لموظفي الشركات والمؤسسات، في خطوة تستهدف تطوير آليات حصول العاملين على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية عبر حلول تمويل مرنة وميسرة.

ويتيح التطبيق حدودًا ائتمانية فورية تصل إلى 300 ألف جنيه، مع خطط سداد تمتد حتى 48 شهرًا، بما يوفر بدائل متعددة تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح الوظيفية.

يوفر التطبيق تجربة شراء رقمية متكاملة تتيح للموظفين تصفح المنتجات وإتمام إجراءات التقسيط إلكترونيًا، مع إمكانية الاستلام من أقرب فرع، بما يدمج بين مزايا التسوق الرقمي والتقليدي ويعزز سرعة الحصول على المنتجات. كما يقدم عروضًا مخصصة لموظفي الجهات المتعاقدة، في إطار منظومة تستهدف تحسين القدرة الشرائية دون أعباء فورية.

ويستند إطلاق المنصة إلى خبرة ممتدة في تقديم خدمات مماثلة لعدد كبير من المؤسسات والعاملين لديها منذ عام 2015، مع توجه للتوسع خلال المرحلة المقبلة إلى شرائح سكنية جديدة عبر آليات تعاون منظمة.

ويأتي ذلك لتعزيز الحلول الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا القطاع.