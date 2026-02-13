قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
زبون الميكروباص سرق عامود النور .. بيان عاجل من النقل بسبب فيديو صادم
لقاء الخميسي: احترمت قرار حنان ترك بالابتعاد عن التمثيل وارتدائها الحجاب
أبويا وأمى بيشربو مخدرات فى البيت.. القبض على والدى الطـ.ـفل صاحب الفيديو المنتشر

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفلة بإستجداء المارة والإدعاء بقيام والديها بتعاطى المواد المخدرة بالجيزة.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو ووالديها ("لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، وتبين إدعائها بتعاطى والديها للمواد المخدرة لإستعطاف القائمة على التصوير وإستجدائها للحصول منها على مبلغ مالى، وبمواجهة والديها أيدا ما جاء بأقوالها وقررت والدتها بإصطحاب نجلتها لإستجداء المارة بذات المنطقة للتربح مالياً.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



