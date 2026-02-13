أبويا وأمى بيشربو مخدرات فى البيت.. القبض على والدى الطـ.ـفل صاحب الفيديو المنتشر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفلة بإستجداء المارة والإدعاء بقيام والديها بتعاطى المواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو ووالديها ("لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، وتبين إدعائها بتعاطى والديها للمواد المخدرة لإستعطاف القائمة على التصوير وإستجدائها للحصول منها على مبلغ مالى، وبمواجهة والديها أيدا ما جاء بأقوالها وقررت والدتها بإصطحاب نجلتها لإستجداء المارة بذات المنطقة للتربح مالياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





