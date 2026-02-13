بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية.. القبض على طرفى مشاجرة بولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (4 أشقاء "أحدهم مصاب بكسر بالذراع") ، وطرف ثان: (مالك محل "مصاب بجرح قطعى بالرأس" ، شخصين ) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، لخلافات مالية بينهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء والألعاب النارية مما أدى لحدوث إصابتهم .





أمكن ضبط ( 6 أشخاص من طرفى المشاجرة "جارى ضبط المتهم الهارب") وبحوزتهم (6 قطع سلاح أبيض – 6 قطع ألعاب نارية) المستخدمين فى التعدى.. وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





