بلاغ من شادي محمد ضد صفحات سوشيال كاذبة

تقدم المحامي محمد رشوان، دفاعًا عن شادي محمد، لاعب الأهلي السابق ورئيس قطاع كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد أصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بعد أن تعرض موكله للسب والقذف والتشهير به، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة والإزعاج المتعمد، في مخالفة لقوانين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أوضح رشوان أن الأخبار التي تم نشرها تضمنت سبًا وقذفًا موجهين ضد اللاعب السابق للنادي الأهلي، مما تسبب له في ضرر نفسي وإزعاج شديد نتيجة لتداول هذه الأخبار.

وأضاف رشوان أنه قدم البلاغ ضد صفحة قامت بنشر معلومات تسيء لسمعة شادي محمد، مستندة إلى تصريحات منسوبة له حول حادثة "فتاة الأتوبيس".