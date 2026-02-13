لقاء الخميسي تتحدث عن دعم داليا مصطفى في أزمتها مع أوسا

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن الدعم الكبير الذي تلقته من النجمة داليا مصطفى خلال أزمتها مع زوجها محمد عبد المنصف، مؤكدة أنها كانت بمثابة النور الذي يضيء لها الطريق في تلك الفترة الصعبة، كما أنها مرت بلحظات ضعف شديدة، إلا أن داليا مصطفى كانت تدفعها دائمًا إلى الأمام، وتحرص على أن تكون موفقة في قراراتها وألا تهدم حياتها بيدها.

وخلال استضافتها في برنامج «Mirror» مع الإعلامي خالد فرج، وجهت لقاء الخميسي الشكر لصديقتها على كل ما قدمته لها من دعم ومساندة، مشيرة إلى أنها كانت تنصحها بالحفاظ على بيتها وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تندم عليها.

وتابعت الفنانة لقاء الخميسي أنها أكدت لها في أكثر من مرة أن زوجها رجل طيب، وأنها تحبه، ونصحتها بألا تقع في شر ما حدث كما كشفت عن أن داليا مصطفى كانت تزورها في منزلها أكثر من مرة، وجمعت بينهما جلسات طويلة وخروجات عديدة للحديث وتبادل الدعم.

لقاء الخميسي وزوجها

وعن تأثير ما حدث على الثقة بينها وبين زوجها، سأل الإعلامي خالد فرج عما إذا كانت الواقعة قد تسببت في أزمة ثقة بينهما، لترد لقاء الخميسي بأن الأمر لا يتعلق بانعدام الثقة بمعناها الكامل، لكنها تحتاج إلى فترة من الوقت حتى تهدأ الأمور وتستعيد شعورها بالاطمئنان، موضحة أنها أخبرته في أكثر من مناسبة بأنها لم تعد ملتزمة بالطريقة نفسها بسبب ما حدث، إلا أنها في الوقت الحالي تثق به، لكنها ليست ثقة عمياء.

