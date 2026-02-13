قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مهرجان الأقصر يرفع شعار "يوسف شاهين.. حدوتة مصرية" للاحتفاء بمئويته

أحمد إبراهيم

تقام الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار "يوسف شاهين.. حدوتة مصرية"، احتفاءً بمئوية ميلاد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين (1926 – 2026)، أحد أكثر الأسماء تأثيرًا في تاريخ السينما العربية، وأحد المبدعين الذين عبرت أعمالهم الحدود الجغرافية والثقافية لتصبح جزءًا من الذاكرة السينمائية الإنسانية.
وتستعيد هذه الدورة، عبر برنامج خاص، عالم يوسف شاهين السينمائي بوصفه تجربة فنية وفكرية متكاملة، جمعت بين الحس الإنساني، والجرأة التعبيرية، والالتزام بقضايا الهوية والحرية والإنسان، ولذلك يتم عرض فيلم لم ير النور للمخرج يوسف شاهين يناقش قضية النيل والمياة وسيكون مفاجاة المهرجان. 


ويشمل البرنامج الاحتفالي:
إصدار كتاب توثيقي "يوسف شاهين.. نظرة الطفل.. وقبضة المتمرد" للناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس، بالتعاون والشراكة مع دار الشروق، وإقامة حفل توقيع للكتاب.


ندوة رئيسية عن سينما يوسف شاهين 

تنظيم معرض لإدارة المهرجان يضم بوسترات وأفيشات أفلامه في محطات مختلفة من مسيرته، إلى جانب مواد فوتوغرافية خاصة بحياته وأعماله كمخرج وممثل، في محاولة لإعادة تقديم صورته الإنسانية والفنية في آن واحد.
يتضمن البرنامج كذلك عرض أربعة من أبرز أفلام يوسف شاهين المرممة، والتي قامت شركة أفلام مصر العالمية بترميمها وإعادة إحياء أعماله، بما يتيح لجمهور المهرجان مشاهدة هذه الأعمال بجودة تليق بقيمتها الفنية والتاريخية.
وفي امتداد للرؤية الإفريقية للمهرجان، تنظم إدارة المهرجان عروضًا موازية لهذه الأفلام في عدد من الدول الإفريقية خلال عام 2026، تأكيدًا على الحضور العابر للحدود لتجربة شاهين، وعلى عمق علاقته بالقارة الإفريقية سينمائيًا وإنسانيًا.


كما تشهد الدورة تكريمات خاصة لعدد من الأسماء التي تعاونت مع يوسف شاهين في أفلامه، وساهمت في تشكيل هذا الإرث السينمائي الاستثنائي، وهم: الفنانة سهير المرشدي، وعرض فيلم "عودة الابن الضال"، والفنانة نجوى إبراهيم، وعرض فيلم "الأرض"، والفنان محسن محيي الدين، وعرض فيلم "حدوتة مصرية"، والفنان سيف عبد الرحمن، وعرض فيلم "الاختيار".

