العراق يعلن نقل 4500 عنصر داعشي من سوريا إلى سجونه

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية نقل 4500 من عناصر "داعش" من سوريا إلى السجون العراقية حتى الآن.

وفي وقت لاحق ، أعلن وزير العدل العراقي خالد سلام سعيد أن بلاده إستكملت اليوم الخميس إجراءات نقل الدفعة الأخيرة من عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في سوريا.

وأوضح الوزير أن العناصر المشمولين بالنقل ينتمون إلى أكثر من 60 جنسية مختلفة، الغالبية العظمى منهم سوريون، مشيرا إلى أن جميع المنقولين سيخضعون فور وصولهم لتحقيقات دقيقة أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بقضايا الإرهاب.

وأكد سعيد أن عملية النقل تأتي ضمن خطة أمنية وقضائية شاملة تهدف إلى إغلاق ملف المحتجزين في المخيمات والسجون التي كانت تشرف عليها ميليشيا "قسد" في سوريا.

وتشمل التحقيقات تصنيف العناصر وفق درجة خطورتهم والجرائم المرتكبة، مع التركيز على المتورطين بجرائم ضد الإنسانية واستخدام أسلحة كيميائية.

وأكد الوزير أن العراق لن يسلم أي عنصر إلى دولته الأصلية إلا بعد استكمال الإجراءات القضائية العراقية وإصدار الأحكام النهائية بحقهم.