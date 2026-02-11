أفضل شركة تنظيف منازل بالرياض | العالمية للتنظيف

شركة العالمية للخدمات المنزلية أصبحت اليوم الاسم الأبرز في مجال التنظيف داخل المملكة بفضل جودة خدماتها وتنوعها الواسع، حيث تجمع شركة تنظيف منازل بين الخبرة والابتكار لتقدم خدمات تنظيف متكاملة للمنازل، الشقق، الفلل، المجالس، والمفروشات، مع استخدام أحدث الأدوات وأكثرها أمانًا.

لذا، إذا كنت تبحث عن الراحة والنظافة في كل ركن من منزلك، فإن خدمات الشركة تمنحك التجربة المثالية التي تجمع بين الكفاءة والدقة، لتظل عنوان الثقة في عالم النظافة بالمملكة.

شركة تنظيف منازل بالرياض

تعد شركة العالمية للخدمات المنزلية أفضل شركة تنظيف بالرياض وواحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التنظيف داخل المملكة العربية السعودية، بفضل خبرتها الطويلة وجودة خدماتها التي تلبي احتياجات العملاء في مختلف المدن مثل جدة، الباحة، مكة، الدمام، الرياض، الطائف، والمدينة المنورة.

حيث تقدم الشركة خدمات متكاملة تشمل تنظيف منازل، تنظيف مجالس، تنظيف فلل، وتنظيف شقق باستخدام أحدث طرق التنظيف المتبعة عالميًا، كما تعتمد على مواد آمنة ومعدات حديثة تضمن نتائج مبهرة دون الإضرار بالأثاث أو المفروشات، مما يجعلها الخيار المثالي لكل من يبحث عن الدقة والاحتراف في تنظيف البيت شديد الاتساخ أو الصيانة الدورية للمنازل.

خدمات تنظيف المنازل في جدة

تقدم شركة تنظيف بجدة العالمية باقة متنوعة من الخدمات الاحترافية التي تغطي جميع احتياجات العملاء في مختلف مدن المملكة، مع الحرص على استخدام أفضل المواد والمعدات المتطورة لضمان أعلى مستوى من النظافة واللمعان، ومن أبرز خدماتها:

خدمة تنظيف المنازل

تعتبر خدمة تنظيف المنازل من أهم الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها كل منزل للحفاظ على بيئة صحية وآمنة، وتشمل هذه الخدمة تنظيف الأرضيات، الجدران، النوافذ، الأسطح، والأثاث، مع إزالة الأتربة والروائح غير المرغوبة، حيث يعتمد العمل على استخدام أدوات حديثة ومواد تنظيف آمنة لا تسبب أي أضرار صحية، لضمان منزل نظيف ومرتب طوال الوقت.

خدمة تنظيف الشقق

تهدف خدمة تنظيف الشقق إلى تلبية احتياجات السكان في المساحات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على التفاصيل الدقيقة، وتشمل الخدمة تنظيف غرف النوم، الصالونات، المطابخ، والحمامات، مع التخلص من البقع والأتربة في الأماكن الضيقة، حيث يعتمد فريق العمل على مواد منظفة مناسبة تعطي أفضل نتيجة وتعيد للشقة مظهرها النظيف والجذاب.

خدمة تنظيف الفلل

تتميز خدمة تنظيف الفلل بأنها شاملة وتغطي المساحات الواسعة والداخلية والخارجية على حد سواء، وتشمل عملية التنظيف المسابح، الحدائق، الأرضيات، الغرف، والمجالس، مع الحرص على الاهتمام بالتفاصيل، حيث يتم استخدام أجهزة حديثة ومنظفات عالية الجودة تضمن نظافة كاملة وإطلالة أنيقة للفيلا.

خدمة تنظيف القصور

تتطلب القصور خدمة تنظيف دقيقة وفاخرة تتناسب مع حجمها الكبير وفخامتها، وتشمل الخدمة تنظيف الغرف الواسعة، القاعات، الأثاث الثمين، والأرضيات الرخامية مع العناية بالتحف والمقتنيات، حيث يعتمد العمل على فرق متخصصة تضمن أعلى مستويات الجودة والمحافظة على الطابع المميز للقصور.

خدمة تنظيف المكاتب

توفر خدمة تنظيف المكاتب بيئة عمل منظمة ومريحة تساعد الموظفين على التركيز والإنتاجية، وتشمل الخدمة تنظيف الأرضيات، الأسطح المكتبية، أجهزة الكمبيوتر، وغرف الاجتماعات، مع التخلص من الغبار والأوساخ، حيث ينفذ العمل بانتظام للحفاظ على مظهر احترافي يليق بالزوار والعملاء.

خدمة تنظيف الشركات والمؤسسات

تعنى هذه الخدمة بتنظيف الشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها، سواء كانت مكاتب إدارية أو مصانع أو صالات عرض، وتشمل مهامها تنظيف المساحات الكبيرة والقاعات والممرات مع توفير حلول دورية تناسب طبيعة العمل، حيث يضمن ذلك بيئة نظيفة وآمنة تساعد على تحسين الأداء المؤسسي.

خدمة تنظيف المساجد

خدمة تنظيف المساجد خدمة أساسية للحفاظ على قدسية المكان ونظافته بما يليق بأماكن العبادة، وتشمل تنظيف السجاد، النوافذ، المراوح، الأسطح، ودورات المياه باستخدام مواد مطهرة آمنة، حيث يراعى في هذه الخدمة الدقة والالتزام بالمعايير الشرعية للحفاظ على أجواء روحانية طاهرة.

خدمة تنظيف المطابخ

تركز هذه الخدمة على تنظيف المطابخ بشكل شامل ودقيق لضمان بيئة صحية وآمنة للطهي، وتشمل إزالة الدهون من الأفران والشفاطات، تنظيف الأسطح والأرضيات، والتخلص من الروائح غير المرغوبة، حيث يستخدم في ذلك منظفات قوية مخصصة للقضاء على البكتيريا دون الإضرار بالأدوات أو الأجهزة.

خدمة تنظيف الحمامات

تعد الحمامات من أكثر الأماكن التي تحتاج إلى تنظيف وتعقيم مستمر بسبب تعرضها للرطوبة والجراثيم، وتشمل الخدمة تنظيف الأحواض، المراحيض، الأرضيات، والجدران باستخدام مطهرات عالية الفعالية، حيث يضمن ذلك بيئة آمنة وصحية وخالية من أي روائح أو بكتيريا ضارة.

خدمة تنظيف السجاد

تتم عملية تنظيف السجاد باستخدام تقنيات حديثة لإزالة الغبار والأتربة العالقة بين الألياف، كما يتم التخلص من البقع العنيدة وإعادة الحيوية والألوان الطبيعية للسجاد، حيث تعتمد الخدمة على أجهزة غسيل وتجفيف متطورة تحافظ على جودة السجاد وتطيل عمره.

خدمة تنظيف الموكيت

تشمل هذه الخدمة تنظيف الموكيت بكافة أنواعه سواء في المنازل أو المكاتب أو القاعات الكبيرة، حيث يتم استخدام أجهزة بخار ومواد تنظيف مخصصة تزيل البقع العميقة وتعيد له رونقه، كما تساعد الخدمة على التخلص من الروائح الكريهة والحساسية الناتجة عن تراكم الغبار.

خدمة تنظيف الكنب

تهدف خدمة تنظيف الكنب إلى استعادة مظهر الأثاث والحفاظ على جودته لأطول فترة ممكنة، وتشمل تنظيف الكنب المصنوع من القماش أو الجلد باستخدام مواد آمنة لا تؤثر على الألوان أو الخامات، حيث تنفذ العملية بدقة لإزالة الأتربة والبقع وإعادة الكنب إلى حالته الأصلية بشكل أنيق.

خدمة تنظيف المجالس

تعتبر خدمة تنظيف المجالس من أهم الخدمات للحفاظ على نظافة وجمال الأماكن المخصصة للضيافة، وتشمل تنظيف الأرائك، السجاد، الطاولات، والزخارف باستخدام مواد آمنة تحافظ على الألوان والخامات، حيث تساعد هذه الخدمة على إبقاء المجالس في أبهى صورة بما يليق باستقبال الضيوف ويعكس مظهرًا راقيًا.

خدمة تنظيف المفروشات

تشمل هذه الخدمة تنظيف جميع أنواع المفروشات مثل البطاطين، الأغطية، والمفارش باستخدام تقنيات حديثة تضمن إزالة الغبار والبقع، حيث يراعى في هذه العملية استخدام مواد آمنة تحافظ على نعومة الأقمشة وألوانها، كما تساعد الخدمة على تجديد مظهر المفروشات ومنحها رائحة منعشة تدوم لفترة أطول.

خدمة تنظيف الستائر

تهدف هذه الخدمة إلى تنظيف الستائر بمختلف أنواعها سواء القماشية أو الرول أو الفاخرة، مع إزالة الغبار والبقع العالقة، حيث يتم استخدام تقنيات متطورة مثل التنظيف بالبخار للحفاظ على جودة الأقمشة ومنع انكماشها، حيث تعيد هذه الخدمة للستائر مظهرها الأنيق بما يتناسب مع ديكور المكان.

خدمة تنظيف الزجاج والواجهات

تركز هذه الخدمة على تنظيف الزجاج والواجهات الخارجية للمباني بدقة عالية تضمن مظهرًا شفافًا وبراقًا، حيث يعتمد العمل على أدوات خاصة للوصول إلى الأدوار العليا وضمان سلامة الفريق، كما تعد هذه الخدمة ضرورية لإبراز جمالية المباني والحفاظ على واجهات نظيفة وجذابة.

خدمة تنظيف الأرضيات

تشمل خدمة تنظيف الأرضيات جميع أنواع الأرضيات سواء السيراميك أو الباركيه أو الرخام، مع إزالة الأوساخ والبقع، حيث يتم استخدام مواد خاصة تناسب طبيعة الأرضية للحفاظ على لمعانها وجودتها، كما تساهم هذه الخدمة في إعطاء المكان مظهرًا أنيقًا ونظيفًا يدوم لفترة أطول.

خدمة التنظيف بالبخار

تعد تقنية التنظيف بالبخار من الطرق الحديثة الفعالة في إزالة البكتيريا والجراثيم دون الحاجة إلى مواد كيميائية قوية، حيث تستخدم هذه الخدمة لتنظيف الأثاث، الأرضيات، والستائر بعمق، مع الحفاظ على جودة الخامات، كما تساعد على التعقيم والتخلص من الروائح غير المرغوبة بطرق آمنة وصديقة للبيئة.

خدمة جلي البلاط والرخام

تركز هذه الخدمة على إعادة البلاط والرخام إلى لمعانه الطبيعي من خلال الجلي والتلميع باستخدام أجهزة متطورة، حيث تشمل إزالة الخدوش والبقع الصعبة مع الحفاظ على متانة الأسطح، كما تضفي هذه الخدمة لمسة جمالية للمكان وتجعله يبدو أكثر إشراقًا ورقيًا.

خدمة تنظيف الخزانات

تعتبر عملية تنظيف الخزانات خطوة أساسية للحفاظ على مياه نقية وصحية للاستخدام اليومي، وتشمل الخدمة تفريغ الخزانات، إزالة الرواسب والشوائب، ثم تعقيمها بمواد آمنة ومعتمدة، حيث تساعد هذه العملية على ضمان جودة المياه وحمايتها من التلوث أو البكتيريا.

خدمة التعقيم ضد الفيروسات

توفر هذه الخدمة حلولاً متخصصة لتعقيم المنازل والمكاتب ضد الفيروسات والجراثيم باستخدام مواد معقمة معتمدة، حيث يتم التركيز على الأسطح كثيرة الاستخدام مثل الأبواب، الطاولات، والأجهزة، كما تضمن هذه الخدمة بيئة آمنة وصحية تحمي الأفراد من المخاطر الصحية المختلفة.

خدمة تنظيف ما بعد البناء

تستهدف هذه الخدمة إزالة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء أو الترميم مثل الغبار، البقع الأسمنتية، والدهانات، حيث يعتمد العمل على أدوات متخصصة لضمان تنظيف دقيق يعيد المكان إلى حالته الطبيعية، كما تعد هذه الخدمة أساسية قبل فرش المكان أو الانتقال إليه.

خدمة تنظيف ما قبل وبعد الانتقال

تقدم هذه الخدمة للأشخاص الذين يخططون للانتقال إلى منزل جديد أو مغادرة منزلهم الحالي، وتشمل تنظيف شامل لكل الغرف، الأرضيات، المطابخ، والحمامات لضمان بيئة صالحة للمعيشة، حيث تساعد على سهولة الانتقال دون عناء وتعطي بداية جديدة في مكان نظيف ومنظم.

خدمة تنظيف المسابح

تشمل خدمة تنظيف المسابح إزالة الأوساخ والطحالب والرواسب من أرضية وجدران المسبح، كما يتم فحص ومعالجة المياه بمواد آمنة تضمن نقاءها وصلاحيتها للاستخدام، وتعد هذه الخدمة ضرورية للحفاظ على سلامة المستخدمين وجودة المسبح لفترات طويلة.

خدمة تنظيف الحدائق الخارجية

تركز هذه الخدمة على تنظيف وترتيب الحدائق من الأوراق المتساقطة، الأتربة، والمخلفات، وتشمل أيضًا العناية بالعشب والأشجار مع إزالة أي عوائق تؤثر على مظهر الحديقة، حيث تساعد هذه الخدمة على إبراز جمال المساحات الخارجية وجعلها مكانًا مناسبًا للاسترخاء والاستمتاع.

خدمات التنظيف بالباحة مع شركة العالمية

تتميز شركة العالمية للخدمات المنزلية بتغطية شاملة لخدمات التنظيف في منطقة الباحة، حيث تقدم خدمات تنظيف منازل وفلل ومجالس باحترافية عالية تناسب طبيعة المنازل في المنطقة، فالشركة تهتم بأدق التفاصيل مثل تنظيف المفروشات والواجهات وتلميع الأرضيات لإعادة البريق للمكان.

كما تقدم خدمات مخصصة للتعامل مع تنظيف البيت شديد الاتساخ باستخدام أدوات وتقنيات متطورة، كما يستفيد سكان الباحة من خدمات الصيانة اليومية التي تشمل كيفية تنظيف المنزل يوميًا بطرق بسيطة وسريعة تحافظ على جمال وأناقة المكان باستمرار.

خدمات التنظيف بجدة مع شركة العالمية

تعتبر شركة العالمية للخدمات المنزلية من الشركات البارزة في تقديم خدمات التنظيف بمدينة جدة، حيث تلبي احتياجات العملاء السكنية والتجارية على حد سواء، حيث تقدم الشركة خدمات تنظيف فلل ومنازل ومجالس بطرق آمنة وفعالة، مع التركيز على استخدام منظفات صديقة للبيئة تحافظ على صحة الأسرة.

كما توفر خدمات مخصصة لتنظيف الحمامات والمطابخ، بما في ذلك طريقة تنظيف السيراميك الحمام والحوائط البيضاء دون ترك أي آثار، حيث تعرف الشركة أيضًا بقدرتها على التعامل مع تنظيف المفروشات الثقيلة والعناية بالتفاصيل الدقيقة، مما يجعلها أفضل شركة تنظيف بجدة من حيث الجودة والاعتمادية.

أفضل شركة تنظيف منازل

تثبت شركة العالمية للخدمات المنزلية مكانتها كأفضل شركة تنظيف منازل في السعودية بفضل التزامها بأعلى معايير الجودة والدقة، فهي تجمع بين الكفاءة والخبرة وتطبيق أحدث تقنيات التنظيف لضمان بيئة صحية ومثالية لعملائها.

حيث تقدم الشركة خدمات متنوعة تشمل تنظيف منازل، تنظيف مجالس، تنظيف مفروشات، وتنظيف فلل، مع الالتزام باستخدام طرق تنظيف حديثة وآمنة مثل طريقة تلميع الرخام الباهت وطريقة تنظيف الجدار الأبيض.

كما توفر الشركة نصائح متجددة حول كيفية تنظيف المنزل يوميًا وأفكار لتسهيل تنظيف المنزل بشكل مستمر، مما يجعلها شريكًا موثوقًا لكل منزل سعودي يسعى للنظافة المثالية والراحة اليومية.

مميزات اختيار شركة العالمية لخدمات التنظيف

تعد شركة العالمية للخدمات المنزلية الخيار المثالي لكل من يبحث عن النظافة المتكاملة والجودة العالية في خدمات التنظيف، حيث تقدم الشركة تجربة مميزة تجعلها تتفوق على غيرها بفضل الدقة والاحترافية، ومن أبرز المميزات:

تنظيف شامل ودقيق: تغطي كل تفاصيل المنزل من تنظيف منازل، تنظيف مجالس، تنظيف فلل، وحتى تنظيف شقق ومفروشات.

أحدث أدوات التنظيف: تعتمد الشركة على تقنيات حديثة في طرق التنظيف لتضمن نتائج مثالية في وقت قياسي.

كوادر مدربة: يمتلك الفريق خبرة واسعة في تنظيف البيت شديد الاتساخ مع الالتزام بأفضل الممارسات الصحية.

تنظيف احترافي للأسطح: تقدم الشركة خدمات دقيقة مثل طريقة تلميع الرخام الباهت وطريقة تنظيف الجدار الأبيض والسيراميك والباركيه.

شبكة فروع شركة العالمية في جميع مدن السعودية

تنتشر شركة العالمية للخدمات المنزلية في مختلف مناطق المملكة لتقديم خدماتها لكل منزل ومكتب يحتاج إلى العناية والتنظيف، حيث تمتد فروع الشركة في:

جدة ومكة والطائف والرياض: حيث تقدم خدمات شركة تنظيف بجدة المتكاملة لتنظيف المنازل والمجالس والفلل بأعلى جودة.

المدينة المنورة والدمام والخبر: تقدم الشركة خدمات تنظيف منازل باستخدام أحدث طرق تنظيف الحمام وتلميع المفروشات.

تبوك والقصيم والباحة: مع خدمات مخصصة مثل شركة تنظيف بالباحة التي تهتم بالتفاصيل الدقيقة وتقدم أفكار لتسهيل تنظيف المنزل يوميًا.

مناطق أخرى عديدة: لتكون الشركة دائمًا قريبة من العملاء في كل مدينة، وتوفر راحة وسرعة في الاستجابة لأي طلب.

خطوات عمل شركة العالمية لتنظيف المنازل

تعتمد شركة العالمية للخدمات المنزلية على خطوات منظمة تضمن الوصول إلى أعلى مستوى من النظافة في كل مرة، سواء في تنظيف المنازل أو المكاتب، وتشمل:

المعاينة الأولية: يتم فحص المكان لتحديد الأدوات والمواد المناسبة لعملية تنظيف البيت شديد الاتساخ. تحديد خطة التنظيف: يتم وضع خطة دقيقة تشمل تنظيف المفروشات، وتعقيم الحمامات باستخدام طرق تنظيف الحمام الحديثة. التنفيذ الاحترافي: يقوم الفريق بتنظيف الأرضيات والجدران وتطبيق طريقة تنظيف السيراميك الحمام وطريقة تنظيف الباركيه لضمان لمعان دائم. التلميع النهائي: يتم إنهاء العمل بتلميع الأسطح وتطبيق طريقة تلميع الرخام الباهت لإضفاء لمسة فاخرة على المنزل.

نصائح شركة العالمية للحفاظ على نظافة المنزل

تقدم شركة العالمية للخدمات المنزلية نصائح مهمة تساعد العملاء على الحفاظ على نظافة منازلهم لأطول فترة ممكنة بعد التنظيف الاحترافي، ومن أبرز هذه النصائح:

التنظيف الدوري: ينصح بجدولة تنظيف المنزل يوميًا أو أسبوعيًا حسب الحاجة لتجنب تراكم الأوساخ.

العناية بالأسطح: استخدم طرق تنظيف الجدار الأبيض والباركيه بشكل دوري للحفاظ على المظهر اللامع.

تنظيف المفروشات: احرص على تنظيف المفروشات والمجالس كل فترة للحفاظ على رائحة منعشة ومظهر أنيق.

تنظيف الحمامات بانتظام: باستخدام طرق تنظيف الحمام الصحيحة لتجنب تراكم البكتيريا والرطوبة.

لماذا يختار العملاء شركة العالمية للتنظيف؟

اختيار شركة العالمية للخدمات المنزلية لم يأت من فراغ، بل نتيجة الثقة الكبيرة التي اكتسبتها على مدار سنوات من العمل الجاد والالتزام، فالعملاء يفضلون الشركة لأنها تجمع بين جودة الخدمة، دقة المواعيد، والأسعار التنافسية.

كما أن سمعتها القوية في مجالات مثل تنظيف منازل، تنظيف فلل، وتنظيف مجالس جعلتها من أكثر الشركات الموصى بها في السعودية، بفضل التقييمات الإيجابية وشهادات العملاء الذين أثبتوا أن العالمية هي عنوان النظافة والراحة في كل بيت سعودي.

أسعار شركة العالمية لتنظيف المنازل

تعتمد شركة العالمية للخدمات المنزلية نظام تسعير مرن يعتمد على نوع الخدمة ومساحة المكان ودرجة الاتساخ، لضمان تقديم أفضل جودة بأفضل سعر، فأسعار تنظيف منازل تختلف عن تنظيف فلل أو تنظيف مجالس ومفروشات السعر التقريبي لخدمة تنظيف المنزل من 400 ريال سعودي الي 1800ريال سعودي.

كما أن استخدام تقنيات خاصة مثل طريقة تلميع الرخام الباهت أو تنظيف البيت شديد الاتساخ يتطلب تقديرًا دقيقًا، فالشركة تهدف إلى تحقيق التوازن بين السعر المناسب والجودة العالية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن شركة تنظيف بجدة أو شركة تنظيف بالباحة تقدم خدمات احترافية بأسعار تنافسية.

عروض شركة العالمية للخدمات المنزلية

تطلق شركة العالمية للخدمات المنزلية عروضًا موسمية مميزة على مدار العام لتتيح لعملائها فرصة الاستفادة من خدمات تنظيف المنازل بأسعار مخفضة، وتشمل هذه العروض خصومات خاصة في فترات محددة مثل الأعياد أو نهاية العام، وتتنوع لتغطي خدمات تنظيف فلل، تنظيف شقق، وتنظيف مفروشات.

كما تقدم الشركة عروضًا إضافية للعملاء الدائمين الذين يحرصون على التنظيف الدوري، وتتيح خططًا مرنة تتناسب مع احتياجات كل عميل، وبفضل هذه السياسة، أصبحت الشركة من أكثر الشركات جاذبية في مجال تنظيف منازل في السعودية.

كيف يمكن التواصل مع شركة العالمية للتنظيف؟

تسهل شركة العالمية للخدمات المنزلية على عملائها التواصل معها عبر قنوات متعددة لضمان السرعة والراحة في الحجز والاستفسار:

الاتصال المباشر: عبر الرقم المخصص لخدمة العملاء المتاح طوال أيام الأسبوع.

الواتساب: لطلب الخدمة بسرعة أو الحصول على استشارة حول طرق تنظيف الحمام أو المفروشات.

البريد الإلكتروني: لتقديم الطلبات الرسمية أو حجز خدمات تنظيف فلل ومجالس مسبقًا.

الموقع الإلكتروني: يمكن من خلاله معرفة أحدث العروض وخدمات تنظيف منازل في جدة والباحة بسهولة.

منصات التواصل الاجتماعي: لمتابعة كل جديد حول أفكار لتسهيل تنظيف المنزل ونصائح الحفاظ على النظافة اليومية.

الأسئلة الشائعة

ما الذي يميز شركة العالمية للخدمات المنزلية عن غيرها؟

تتميز شركة العالمية بجودة خدماتها، والتزامها بالمواعيد، واعتمادها على أحدث تقنيات ومواد التنظيف الآمنة.

هل تقدم الشركة خدمات تنظيف في جميع مدن السعودية؟

نعم، تنتشر شركة العالمية في مختلف مدن المملكة مثل جدة، الباحة، مكة، الطائف، الرياض، والمدينة المنورة.

هل تقدم الشركة خدمات تنظيف شاملة للمنازل؟

نعم، توفر شركة العالمية جميع خدمات التنظيف مثل تنظيف المنازل، الفلل، الشقق، والمجالس باحترافية عالية.

كيف يمكنني حجز موعد تنظيف مع الشركة؟

يمكنك التواصل مع شركة العالمية للخدمات المنزلية عبر رقم الهاتف:0567340086، أو الواتساب: +966567340086،أو النموذج الإلكتروني على الموقع الرسمي.