الشاذلي: وزارة الرياضة تدرس سفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر من دور الـ 16

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ان الوزارة ستقوم بتنظيم رحلات لدعم منتخب مصر من دور الـ١٦ في كأس أمم أفريقيا

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: نقوم بالتنسيق في الوقت الحالي لتنظيم رحلات جماهيرية لدعم منتخب مصر في دور ال١٦ بكاس أمم أفريقيا

وأضاف: حريصون على توفير كافة سبل الدعم لمنتخب مصر من اجل حصد بطولة كاس أمم افريقيا

وتابع: الدكتور أشرف صبحي سيتحدد موقفه من حضر مباريات المنتخب المقبلة في أمم أفريقيا مساء اليوم

وواصل: وزير الرياضة يضع منتخب مصر على رأس أولوياته من أجل دعمه وتوفير سبل للراحلة والتشجيع للمنتخب في أمم أفريقيا