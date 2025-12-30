قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم جنوب شرق بيت لحم
مصر في الصدارة.. تعرف على المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
هل يجوز حساب وقت إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. الأزهر يجيب
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ترحيل رمضان صبحي إلى السجن بعد الحكم عليه بالحبس سنة في قضية التزوير
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بريطانيا توافق على التعاون مع تركيا وغرب ليبيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
الشاذلي: وزارة الرياضة تدرس سفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر من دور الـ 16
ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي
دعاء نهاية العام واستقبال السنة الجديدة 2026.. أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات
قناة أمريكية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير
وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

قناة أمريكية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

سلّطت شبكة أمريكية الضوء على مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مشيرة إلى احتمالية حدوث تطورات درامية تتعلق بمصيره خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2026.

وأوضحت الشبكة أن اسم محمد صلاح عاد ليتصدر المشهد، رغم توقيعه عقدًا جديدًا مع ليفربول في أبريل الماضي يمتد حتى يونيو 2027، في ظل التصريحات الحادة التي أدلى بها مؤخرًا وانتقد خلالها إدارة النادي والمدير الفني آرني سلوت.

وتسببت تصريحات صلاح في حالة من الجدل الواسع، بعدما أبدى استياءه من الجلوس على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أن النادي تخلّى عنه ويتعامل معه كـ«كبش فداء»، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله سواء في يناير 2026 أو بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت شبكة TNT Sports الأمريكية أن محمد صلاح يأتي ضمن قائمة من خمسة لاعبين مرشحين لإشعال سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سلسلة من الخلافات والأحداث التي شهدها الموسم الجاري.

وأضافت الشبكة أن الخلاف العلني بين صلاح وإدارة ليفربول، عقب التعادل المثير 3-3 أمام ليدز، كان من أبرز محطات الموسم، مشيرة إلى أن استبعاده لاحقًا من مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا زاد من حدة الجدل، قبل أن يعود ويساهم في فوز فريقه على برايتون بصناعة هدف من على مقاعد البدلاء.

وأكد التقرير أن هذه التطورات أعادت اهتمام أندية الدوريين السعودي والأمريكي بالتعاقد مع محمد صلاح، خاصة في ظل المحاولات السابقة، أبرزها عرض نادي الاتحاد السعودي الذي فشل في ضمه مقابل 150 مليون جنيه إسترليني خلال صيف 2023.

واختتمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن صلاح ليس الاسم الوحيد المتوقع رحيله عن البريميرليج، حيث تضم القائمة عددًا من النجوم الآخرين، مثل مارك جويهي لاعب كريستال بالاس، وأنطوان سيمينيو نجم بورنموث، وكوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، ورحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

عمان

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم قرضا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي لأمانة عمان الكبرى

طهران تتوعد: ردنا سيكون قاسياً

طهران تتوعد: ردنا سيكون قاسيا

الإمارات

عاجل | وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

