تصعيد عمار ياسر لاعب الزمالك مواليد 2005 للفريق الأول استعدادا للاتحاد السكندري

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف بتصعيد عمار ياسر لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي، للمشاركة في مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق في ظل غياب اللاعبين الدوليين، والإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين في الفترة الحالية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس عقب الفوز على بلدية المحلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.