انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
بسبب الأمطار الغزيرة.. شاهد تحضيرات خاصة لـ ملعب مباراة مصر وبنين

يلتقي مساء غد الإثنين منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن نظيره منتخب بنين في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتسود حالة من الأمطار الغزيرة مدينة أغادير خلال الساعات القادمة والتي تستضيف مباراة منتخب مصر الوطني وبنين فى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وبسبب الأمطار الغزيرة يعكف المسئولين عن ملعب مباراة مصر وبنين على عمل تحضيرات خاصة لمواجهة أية آثار مترتبة على هطول الأمطار الغزيرة.

تصريحات نارية لـ حسام حسن عن لقاء مصر وبنين

أكد حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، احترامه الكامل لمنتخب بنين قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين غدًا، مشددًا على أن أي منتخب يصل إلى هذا الدور يُعد منتخبًا قويًا ويستحق الاحترام.


وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن الجهاز الفني تابع منتخب بنين في معظم مبارياته، موضحًا: «نحترم المنافس جيدًا، لكننا منتخب مصر وجاهزون للفوز».

وأضاف أن جميع لاعبي المنتخب في حالة جاهزية تامة لمباراة بنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو التتويج بالبطولة، مع التعامل مع كل مباراة على حدة وكأنها بطولة مستقلة.


وتحدث المدير الفني عن محمد صلاح، قائلًا: «صلاح من أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة، وهو لاعب مهم جدًا للمنتخب، وأتمنى له وللمنتخب التوفيق وتحقيق أرقام قياسية».


وأشار حسام حسن إلى أن مهند لاشين لا يزال في مرحلة التأهيل، في الوقت الذي أصبح فيه باقي اللاعبين جاهزون للمشاركة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كرة القدم في أفريقيا تشهد تطورًا كبيرًا ولم يعد هناك ما يُسمى بالمنتخبات الصغيرة.

وفي ختام تصريحاته، وجه حسام حسن الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمهندس هاني أبو ريدة، على الدعم المستمر للمنتخب، مؤكدًا.

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

