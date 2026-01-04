قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي

رأى صلاح سليمان، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدرب المصري هو الأصلح لتدريب الزمالك في الوقت الحالي عن الأجنبي.

وقال سليمان، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو “ميجا إف إم”: “المدرب المصري هو الأصلح لتدريب الزمالك في الوقت الحالي؛ بسبب الظروف التي يمر بها النادي، وأنا حزين على الوضع الحالي لنادي الزمالك".

وأضاف: “الاسكواد الحالي لنادي الزمالك لن يساعد المدرب الأجنبي على النجاح، لذلك أرى أن المدرب الأجنبي لن يحقق أي شيء”.

وأشار إلى أن “الزمالك يحتاج إلى رحيل ما لا يقل عن 9 لاعبين من الاسكواد الحالي، ولا بد من تدخل رجال الأعمال؛ لمساعدة النادي، مع استمرار جون إدوارد في تجربته كمدير رياضي، ولكن لا بد من توفير سبل النجاح له”.

