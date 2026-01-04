ليفانتي يحقق مفاجأة كبرى بالفوز على إشبيلية 3-0 في الدوري الإسباني

حقق فريق ليفانتي الفوز على منافسه إشبيلية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء الهدف الأول لصالح ليفانتي على إشبيلية عن طريق إيكر لوسادا في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وأضاف كارلوس إسبا الهدف الثاني لـ ليفانتي في الدقيقة 77 من عمر المباراة رغم سيطرة إشبيلية على المباراة لكن دون فعالية حقيقة على المرمى.

وفي الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة نجح كارلوس ألفاريز في تسجيل الهدف الثالث لصالح ليفانتي.

وأهدر لاعبو فريق إشبيلية عددا كبيرا من الفرص حيث وصل لمرمى ليفانتي 13 مرة وسدد الكرة بشكل صحيح في 5 كرات فقط.

على العكس تماما نجح فريق ليفانتي في الحفاظ على شباكه رغم الهجمات العاتية من المنافس.

ووصل فريق ليفانتي لمرمى إشبيلية 5 مرات وسدد 3 كرات فقط بشكل صحيح.

وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى : فلاشوديموس

خط الدفاع : خوانلو - سالاس - غوديل - كارمونا

خط الوسط : أوسو - باتيستا - اجومي

خط الهجوم : بيكيه - سانشيز - سو

بهذه النتيجة يحتل فريق إشبيلية المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة بعد لعب 18 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 2 وخسر 10 مواجهات.

بينما صعد فريق ليفانتي في المركز التاسع عشر" قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد لعب 17 مباراة وجمع 13 نقطة بعد الفوز في 3 مباريات وتعادل في 2 وخسر 10 مواجهات.