ريال مدريد يتخطى «إشبيلية» بثنائية ويشعل صراع الصدارة في الليجا

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه إشبيلية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، ليواصل الضغط بقوة على برشلونة متصدر جدول الترتيب.

تفوق مدريدي في الشوط الأول

دخل ريال مدريد اللقاء بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في حصد النقاط الثلاث، وفرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، مع محاولات متكررة لاختراق دفاعات إشبيلية.

وجاءت ترجمة هذا التفوق في الدقيقة 38، عندما نجح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في تسجيل الهدف الأول للميرنجي، بعد تمريرة حاسمة مميزة من رودريجو، ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

طرد وحسم في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، حاول إشبيلية العودة إلى أجواء اللقاء، إلا أن صلابة دفاع ريال مدريد حالت دون تهديد مرماه بشكل حقيقي.

وتلقى الفريق الأندلسي ضربة موجعة في الدقيقة 68، بعد طرد لاعبه ماركوس تيكسيرا، ليكمل إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما استغله أصحاب الأرض لزيادة الضغط الهجومي.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، نجح كيليان مبابي في ترجمتها إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 86، مؤكدًا فوز الملكي وحسم المواجهة بشكل نهائي.

موقف ريال مدريد في جدول الترتيب

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة المتصدر، والذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة يخوضها غدًا أمام فياريال، ليبقى صراع القمة مفتوحًا ومشتعلًا في الجولات المقبلة



