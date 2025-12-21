قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرسنال يحسم مواجهة إيفرتون 1-0 في لقاء اتسم بالندية بالدوري الإنجليزي
ريال مدريد يتخطى «إشبيلية» بثنائية ويشعل صراع الصدارة في الليجا
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه إشبيلية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، ليواصل الضغط بقوة على برشلونة متصدر جدول الترتيب.

تفوق مدريدي في الشوط الأول

دخل ريال مدريد اللقاء بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في حصد النقاط الثلاث، وفرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، مع محاولات متكررة لاختراق دفاعات إشبيلية.

وجاءت ترجمة هذا التفوق في الدقيقة 38، عندما نجح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في تسجيل الهدف الأول للميرنجي، بعد تمريرة حاسمة مميزة من رودريجو، ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

طرد وحسم في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، حاول إشبيلية العودة إلى أجواء اللقاء، إلا أن صلابة دفاع ريال مدريد حالت دون تهديد مرماه بشكل حقيقي.

وتلقى الفريق الأندلسي ضربة موجعة في الدقيقة 68، بعد طرد لاعبه ماركوس تيكسيرا، ليكمل إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما استغله أصحاب الأرض لزيادة الضغط الهجومي.

 وقبل نهاية اللقاء بدقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، نجح كيليان مبابي في ترجمتها إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 86، مؤكدًا فوز الملكي وحسم المواجهة بشكل نهائي.

موقف ريال مدريد في جدول الترتيب

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة المتصدر، والذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة يخوضها غدًا أمام فياريال، ليبقى صراع القمة مفتوحًا ومشتعلًا في الجولات المقبلة


 

