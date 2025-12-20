موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية أمام نظيره إشبيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2025 – 2026 «لا ليجا»، في لقاء مرتقب يسعى خلاله النادي الملكي لمواصلة الضغط على المتصدر برشلونة.

ويقود ريال مدريد المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، الذي يطمح إلى تحقيق انتصار مهم يعزز من حظوظ فريقه في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحالية من بطولة الدوري الإسباني. وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد، وسط حضور جماهيري كبير متوقع لدعم الميرنجي.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

تُنقل مواجهة ريال مدريد وإشبيلية بشكل حصري عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم التحليل الكروي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية

من المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل قوي، حيث يتولى تييبو كورتوا حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من أسنسيو، هويسين، أنطونيو روديجر، وفيرلان ميندي. وفي خط الوسط يعتمد تشابي ألونسو على ثلاثي أردا جولر، جود بيلينجهام، وأوريلين تشواميني، بينما يقود خط الهجوم الثلاثي رودريجو، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في جدول الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 43 نقطة. في المقابل، يتواجد فريق إشبيلية في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة



