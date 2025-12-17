غياب مدافع ريال مدريد عن مواجهة كأس ملك إسبانيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، غياب مدافعه راؤول أسينسيو عن مباراة تالافيرا دي لارينا، بكأس ملك إسبانيا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره تالافيرا دي لا رينا المنافس في دوري الدرجة الثالثة، في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال ريال مدريد في بيان:" يغيب راؤول أسينسيو عن تشكيلة الفريق لمباراة اليوم ضد تالافيرا، والتي ستلعب في دور الـ32 من بطولة كأس الملك، بسبب إصابته بالحمى".

وشارك أسينسيو في 16 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي بمختلف البطولات دون أي مساهمة تهديفية.