شرط يورجن كلوب لتدريب ريال مدريد بعد سوء النتائج مع تشابي ألونسو

يمر ريال مدريد بواحدة من أكثر الفترات هشاشة وتعقيدًا في موسمه الحالي، بعدما تبخر الانتعاش المؤقت الذي أعقب مباراة الكلاسيكو، ليعود فريق تشابي ألونسو إلى دائرة الشكوك من جديد.

الأرقام لا تخدم المدرب الشاب، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في آخر خمس مباريات، وسط أداء باهت وغياب للهوية، وانهيار مفاجئ في صدارة الدوري الإسباني خلال ثلاث جولات فقط، وهو ما أعاد القلق إلى أروقة سانتياجو برنابيو.

يورجن كلوب

في ظل هذا المناخ المضطرب، عاد اسم الألماني يورجن كلوب ليتردد بقوة داخل مكاتب إدارة ريال مدريد، ورغم عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن، وصعوبة إتمام مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن، فإن طرح اسم مدرب ليفربول السابق يعكس حجم القلق داخل الإدارة، التي باتت تدرس كل السيناريوهات الممكنة إذا استمر التراجع الرياضي.

يورجن كلوب ليس اسمًا جديدًا على طاولة فلورنتينو بيريز، فقد سبق أن تم إدراجه ضمن قائمة المرشحين في فترات سابقة، حين كان ريال مدريد يبحث عن بديل لكارلو أنشيلوتي.

ووفق ما يتردد داخل أروقة النادي، فإن كلوب كان قد وضع تصورًا واضحًا لأي تجربة محتملة مع الميرينجي، يقوم على إعادة هيكلة عميقة لقوام الفريق، تبدأ برحيل أربعة لاعبين يراهم خارج مشروعه الفني، وهم دافيد ألابا، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، وإندريك.

التعاقد مع عناصر جديدة

ولا تتوقف شروط كلوب عند هذا الحد، إذ يشترط التعاقد مع عناصر جديدة بعينها، تخدم فكره التكتيكي وتمنحه القدرة على بناء مشروع طويل المدى، إلى جانب مطلب أساسي يتمثل في الاستقلال الكامل بالقرار الفني، ورفض أي تدخل إداري في ملف الصفقات أو اختيار اللاعبين، بحيث تكون جميع التعاقدات تحت إشرافه المباشر.

غرفة الملابس

كما يولي المدرب الألماني أهمية قصوى لما يجري داخل غرفة الملابس، حيث يرى أن هناك حالة من “الهرجلة” وغياب الانضباط، مع تصرفات غير محسوبة من بعض النجوم، وفي مقدمتهم فينيسيوس جونيور، في ظل غياب شخصية قيادية قادرة على فرض النظام داخل الفريق، وهو ملف يعتبره كلوب جزءًا لا يتجزأ من نجاح أي مشروع رياضي.

وبينما يحاول تشابي ألونسو احتواء الأزمة وتصحيح المسار، فإن إدارة ريال مدريد لا تستبعد أي خيار، خاصة في ظل الأداء المتذبذب والتقارير التي تتحدث عن توتر داخل غرفة الملابس، وهو ما يضع مستقبل المدرب الحالي في موقف بالغ الحساسية.

تصريحات العضو المنتدب لـ ريد بُل

لكن في المقابل، جاءت تصريحات أوليفر مينتزلاف، العضو المنتدب لشركة ريد بُل، لتلقي بظلال من الشك على إمكانية عودة كلوب إلى التدريب في الوقت القريب. حيث أكد رئيس كرة القدم العالمية في ريد بُل أن يورجن كلوب أوضح بشكل قاطع عدم رغبته في العمل كمدرب خلال المرحلة الحالية.

وقال مينتزلاف إن كلوب صرّح بوضوح أنه لا يريد أن يكون مدربًا في الوقت الراهن، مضيفًا أن تغيّر هذا القرار مستقبلاً أمر وارد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى حجم شغف كلوب بدوره الحالي داخل منظومة ريد بُل، وكثرة أفكاره ورغبته المستمرة في التطور، وهو ما يجعل الإدارة هناك تشعر بالاطمئنان تجاه استمراره.