قبل خوض منافسات أمم أفريقيا .. موعد مباراة مصر ونيجيريا

يواجه منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن نظيره المنتخب النيجيري اليوم استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا



تقام مباراة مصر ونيجيريا الودية اليوم في تمام الساعه الثامنة مساء باستاد القاهرة الدولي.

وتصل القيمة التسوقية لمنتخب نيجيريا لأكثر من 280 مليون يورو وتعد أبرز العناصر في قائمة الفريق : كالفين باسي مدافع فولهام الإنجليزي (28 مليون يورو) ’ رفائيل أونييديكا لاعب وسط كلوب بروج البلجيكي (20 مليون يورو) ، ويلفريد نديدي لاعب وسط بشكتاش التركي (12 مليون يورو) ’ أليكس إيوبي جناح فولهام الإنجليزي (25 مليون يورو) ، أديمولا لقمان مهاجم أتلانتا الإيطالي (40 مليون يورو) ’ موسيس سيمون جناح باريس إف سي الفرنسي (10 مليون يورو) وفيكتور أوسمين مهاجم جلطة سراي التركي (75 مليون يورو).