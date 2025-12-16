خالد الغندور يثير الجدل بشأن منتخب مصر أمام نيجيريا

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن مباراة منتخب مصر امام نيجيريا اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"توقعاتكم للبروفة الأخيرة لمنتخب مصر النهاردة امام نيجيريا".



تقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة فى إطار استعددات الفريقين للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد ودية مصر ونيجيريا

تنطلق مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب نيجيريا الودية في تمام الساعة الثامنة مساءً استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

القناة الناقلة لـ ودية مصر ونيجيريا

تنطلق مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية اليوم، الثلاثاء، عبر “بي إن سبورتس إتش دي”.

تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية نيجيريا

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، على الدفع بتشكيل ناري فى مباراة نيجيريا الودية مساء اليوم، الثلاثاء، والذى جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح وياسر إبراهيم وخالد صبحي ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وصلاح محسن وأسامة فيصل.