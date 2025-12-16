حسن مصطفى: حالة لاعبي منتخب مصر تدعو للتفاؤل قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

تحدث حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، عن مشاركة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية في المغرب .

وقال مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: متفائل بمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وحالة اللاعبين تدعو للتفائل واتمنى أن تكون البطولة من نصيبنا في هذه المرة .

واضاف: حزين مما حدث مع المنتخبين الاول والثاني في الفترة الماضية وكنت اتمنى عقد اجتماع بين حسام حسن وحلمي طولان قبل كأس العرب لتبادل اللاعبين ولكن هذا لم يحدث .

وتابع: اتمنى ان يكون حسام حسن موفق في التشكيل الأساسي في كأس أمم أفريقيا ونحتاج ان نكون موفقين وحسام حسن يميل دائما إلى اللاعب الذي يركض في الملعب كثيرا وينفذ خططه .

واختتم: قبل مباراة الكاميرون وكوت ديفوار في نسخة 2006 كنا بنقول لنفسنا هنخسر كام بسبب الفوارق البدنية والفنية بيننا وبينهم وفي الآخر حصدنا اللقب بسبب الاجتهاد.