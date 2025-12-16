خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟

علق الإعلامي خالد الغندور علي أزمة الفنان أحمد السقا بعد موجة الهجوم والسخرية التي تعرض لها خلال الساعات الأخيرة، على خلفية دعمه لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح، وانتقاده لإدارة نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعليقي على ما حدث لصديقي أحمد السقا هي الشتيمة تدين.. هو اللعن رجولة وأخلاق.. هو التنمر والعنصرية تربية وقرب من الله.. و في الآخر ازاي كل ده وعايز تنصح الناس.. وعلى العموم ربنا يهدي الجميع قولوا آمين".



ووجّه الفنان أحمد السقا رسالة قوية إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤكدًا دعمه للفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

وقال السقا، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن على قناة DMC: "رسالتي للكابتن حسام حسن أن يمنح روحه وقتاله لجميع اللاعبين".

وتابع: "رسالتي للكابتن حسام حسن: أنا أحمد السقا، كنت تيجي تتفرج عليّ زمان في نادي الصيد، وكنت بتقولي إنني حسام حسن الصغير".

وأكمل: "لو المنتخب لعب بروحك، والله العظيم هناخد بطولة أمم إفريقيا. لا ترسم خطة فقط، امنحهم روحك القتالية، وسنتوج باللقب الإفريقي".

وعن تعرضه للنقد بعد فيديو دعمه لـ محمد صلاح، قال السقا: "أرجو من انتقدني أن يراجع نفسه. نحن بحاجة لإعادة تأهيل السلوك، ووعي جماعي يجب أن يُدرس".