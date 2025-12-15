قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هشام ماجد يدعم أحمد السقا بعد تعرضه لانتقادات بسبب فيديو محمد صلاح

هشام ماجد
هشام ماجد
سارة عبد الله

وجه الفنان هشام ماجد، الدعم لزميله الفنان أحمد السقا، بعد انتقاد الكثيرين له عقب نشره فيديو يظهر خلاله الدعم للاعب ليفربول محمد صلاح.

وكتب هشام ماجد عبر ستوري انستجرام: “في حب الاستاذ المحترم الجدع الأصيل”.

هشام ماجد على انستجرام 

ردود فعل أحمد السقا

وتحدث الفنان أحمد السقا، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عن واحدة من أصعب التجارب التي مر بها مؤخرًا، بعد موجة الهجوم التي تلقاها عقب نشره فيديو لدعم محمد صلاح. 

وأكد السقا أن التعليقات السلبية لم تؤثر عليه وحده، بل امتدت لتطال أسرته، مشيرًا إلى شعوره بالخذلان بسبب الانقسام الواضح بين جمهور الفنان، الذي اعتاد دعم مسيرته الفنية، والجمهور الرياضي الذي انقسم حول الأزمة.

وأوضح السقا أن بعض التعليقات كانت قاسية ومهينة، لكنه اختار التسامح وترك الأمر لله، مؤكدًا أنه لا يحمل ضغينة لأي شخص. 

كما شدد على أن دعمه لمحمد صلاح جاء من منطلق إنساني ووطني خالص، وليس بهدف إثارة الجدل أو البحث عن الشهرة، معتبراً أن أي شخص يتعرض للظلم يستحق الدعم، سواء كان فناناً أو رياضياً أو ينتمي لأي مجال آخر.

لو مش عايزيني إرموني في الزبالة

قال أحمد السقا: "أنا مش مختل عشان أخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول، أنا مستغرب من الهجوم والإهانة هو أنا عملت إيه؟! أنا ممكن بكره الصبح أبطل تمثيل وأقطع كارنيه النقابة، لو مش عايزيني إرموني في الزبالة... أنا صفحاتى موجودة على مواقع التواصل لكن عملت (لوج أوت) من كل الحسابات، الله يسامحهم، واللى شاتمنى أنا مسامح، وحقي عند الله، بس ياريت كل واحد يراجع نفسه".

واستطرد السقا: "أنا يتعمل معايا كده ليه .. صعبت عليه نفسي 6 ساعات الواحد اتنشر عرضه، يتعمل معايا كده لي ماشي أنا مش ميجا ستار ولا حاجة، وأقل من أقل أي حد في العالم، الناس طلعت توجهلي إهانة ليه؟ .. أقل إهانة عقابها 3 سنين سجن، وقسما بالله ما هقدم بلاغات ولا هأذي حد، وأنا مسامح".

هشام ماجد أحمد السقا محمد صلاح

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

تدريب منتخب مصر

بالصور.. مران حماسي لمنتخب مصر استعدادا لودية نيجيريا

عدي الدباغ

عدي الدباغ ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

تدريبات الزمالك

فقرة تدريبات بدنية.. تفاصيل تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة حرس الحدود

بالصور

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

