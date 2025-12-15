هشام ماجد يدعم أحمد السقا بعد تعرضه لانتقادات بسبب فيديو محمد صلاح

وجه الفنان هشام ماجد، الدعم لزميله الفنان أحمد السقا، بعد انتقاد الكثيرين له عقب نشره فيديو يظهر خلاله الدعم للاعب ليفربول محمد صلاح.

وكتب هشام ماجد عبر ستوري انستجرام: “في حب الاستاذ المحترم الجدع الأصيل”.

هشام ماجد على انستجرام

ردود فعل أحمد السقا

وتحدث الفنان أحمد السقا، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عن واحدة من أصعب التجارب التي مر بها مؤخرًا، بعد موجة الهجوم التي تلقاها عقب نشره فيديو لدعم محمد صلاح.

وأكد السقا أن التعليقات السلبية لم تؤثر عليه وحده، بل امتدت لتطال أسرته، مشيرًا إلى شعوره بالخذلان بسبب الانقسام الواضح بين جمهور الفنان، الذي اعتاد دعم مسيرته الفنية، والجمهور الرياضي الذي انقسم حول الأزمة.

وأوضح السقا أن بعض التعليقات كانت قاسية ومهينة، لكنه اختار التسامح وترك الأمر لله، مؤكدًا أنه لا يحمل ضغينة لأي شخص.

كما شدد على أن دعمه لمحمد صلاح جاء من منطلق إنساني ووطني خالص، وليس بهدف إثارة الجدل أو البحث عن الشهرة، معتبراً أن أي شخص يتعرض للظلم يستحق الدعم، سواء كان فناناً أو رياضياً أو ينتمي لأي مجال آخر.

لو مش عايزيني إرموني في الزبالة

قال أحمد السقا: "أنا مش مختل عشان أخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول، أنا مستغرب من الهجوم والإهانة هو أنا عملت إيه؟! أنا ممكن بكره الصبح أبطل تمثيل وأقطع كارنيه النقابة، لو مش عايزيني إرموني في الزبالة... أنا صفحاتى موجودة على مواقع التواصل لكن عملت (لوج أوت) من كل الحسابات، الله يسامحهم، واللى شاتمنى أنا مسامح، وحقي عند الله، بس ياريت كل واحد يراجع نفسه".

واستطرد السقا: "أنا يتعمل معايا كده ليه .. صعبت عليه نفسي 6 ساعات الواحد اتنشر عرضه، يتعمل معايا كده لي ماشي أنا مش ميجا ستار ولا حاجة، وأقل من أقل أي حد في العالم، الناس طلعت توجهلي إهانة ليه؟ .. أقل إهانة عقابها 3 سنين سجن، وقسما بالله ما هقدم بلاغات ولا هأذي حد، وأنا مسامح".