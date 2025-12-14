هو فعلًا ميجا ستار..محمد أنور يدعم أحمد السقا بعد الانتقادات الأخيرة له

حرص الفنان محمد أنور على دعم و توجيه رسالة إلى صديقه الفنان أحمد السقا، تعليقًا على موقفه الداعم للنجم محمد صلاح، ورسائله الموجهة إلى إدارة نادى ليفربول.

وكتب أنور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “احمد السقا فعلا ميجا ستار، فيه ناس بتقولها علي نفسها معملوش ربع تاريخه ولا اعمالهم هتعيش وهتعلم زي أعماله”.

وتابع: "كل افلامه علامات في تاريخ السينما المصريه

احمد السقا اصبح ايقونه في الاكشن والناس في الشارع لما بتلاقي واحد

قلبه جامد بتقوله انت فاكر نفسك احمد السقا ولا ايه".



وأكمل: “ومحمد صلاح عمل تاريخ مشرف واصبح ملهم وخلي المستحيل ممكن ووصل لمكانه اظن مفيش حد عربي هيوصلها تاني علي الاقل طول ماحنا عايشين فبدل مانفرح اننا حضرنا ده لا بنحاول نهدى ونفرح فيه وبنتمني وقوعه بسرعه”.

وأضاف: “وقبلهم مجدي يعقوب وعمرو دياب ومني زكي وخوض في اعراض ومين طلق ومين اتجوز ومين مات وغيرهم كتير”.

وأردف: "السوشيال ميديا مفيده احيانا وفيها ناس محترمه كتير وكلامهم مهم واراءهم محترمه حتي لو كان نقد سلبي لكنهم للاسف قله اما الغالبيه العظمي والاكثر تأثيرا علي السوشيال ميديا كلها ترندات هدم سواء في شخص او مجتمع وشتايم وتريقه واثاره فتن ودي بتأثر عالوعي الجمعي اكتر وانا نفسي بتأثر بده حتي لو كنت اعرف الشخص ده وعارف

انه مايعملش كده لكني للاسف بصدق".

وتابع: “السوشيال ميديا اصبحت مرعبه حقيقي وطلعت كل اللي في النفوس بقي سهل الواحد يطلع كل السواد اللي جواه في الحقيقه عالسوشيال ميديا من غير خوف لان محدش شايفه ولا هيحاسبه ومحدش بيحط نفسه مكان اللي بيشتمه ده انه مهما كانت نجوميته او مركزه وقيمته في المجتمع فهو في الاخر انسان زيك لما يقرأ الكلام ده او حد من اهله او اولاده ممكن يحصله ايه وهينام اليوم ده عامل ازاي ومحدش بيديله فرصه يدافع عن نفسه يمكن يبقي مظلوم، بس ازاي نسمع منه كده الترند هيبوظ”.

واختتم: "المهم هو الترند .. هنستلم مين النهارده ونهينه هو واهله بسرعه مفيش وقت عشان بكره فيه ترند جديد وضحيه جديده هينام بكره معيط هو

كمان".





رسالة دعم احمد السقا لمحمد صلاح

وكان أحمد السقا وجه رسالة دعم ومساندة للنجم العالمى محمد صلاح، فى ظل الأزمة الأخيرة التى يمر بها مع ناديه ليفربول.

وقال السقا، فى مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمى بموقع «إنستجرام»: «فيه مثل عندنا فى مصر بيقول يا جبل ما يهزك ريح، ولو مش عارف عملت إيه اسمحلى أفكرك، شوف جبت كام بطولة لليفربول، إنت فخر العرب فعلاً، خلى ثقتك فى نفسك تزيد مش تتهز».

وأضاف «السقا» مؤكدًا ثقته الكبيرة فى قائد المنتخب: «ركز يا صلاح، حاطين عليك أمل كبير فى بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم، بنحبك يا صلاح».