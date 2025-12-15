وزير التموين يكشف استعدادات الوزارة لشهر رمضان والاحتياطي الإستراتيجي للسلع الأساسية

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن الوزارة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي، تعمل على متابعة الأسعار ومنع أي زيادات مفاجئة قبل رمضان، والعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وقال شريف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الوزارة بدأت التحضير لشهر رمضان منذ أكثر من أسبوعين، وأن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر في العديد من المنتجات.

وتابع وزير التموين، أن الاحتياطي الإستراتيجي للزيوت يكفي لنحو خمسة أشهر ونصف، مع توفر عبوات متعددة الأحجام تشمل 700 جرام، 800 جرام، 1 لتر، و1.3 لتر، سواء زيت ذرة أو زيت خليط.